(VIDEO) Entrevista a Jesús Chucho García sobre la violencia racial, el covid-19 y las agresiones contra Venezuela

Mireille Fanon-Mendès, hija de Frantz Fanon y presidenta de la Fundación homónima de su padre y el doctor Nelson Maldonado Torres fundador del Centro de Estudios Decoloniales y del Caribe en la Universidad de Rutgers, New Jersey, entrevistaron al antropólogo y autor de libros sobre los temas afros, Jesús Chucho García, fundador del Centro de Estudios Afro-Américanos en Venezuela; ex cónsul de Venezuela en New Orleans y de varios países africanos.

Esta entrevista fue realizada el 4 de junio a través de streaming con Mireille Fanon-Mendés desde París, Francia y del doctor Nelson Maldonado Torres en New Jersey, EEUU y Jesús Chucho García en Caracas, venezuela. Los temas tratados fueron la violencia racial, el covid-19 y como afectan las sanciones económicas de parte de EEUU a Venezuela.

https://www.facebook.com/FondationFrantzFanon/posts/3147967131934003