Canciller Arreaza: Trump confesó que EEUU fabricó guerras en base a mentiras

07.06.20 - El presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, confesó este domingo que el gobierno de la nación norteamericana promovió Guerras en el Medio Oriente, sobretodo en Irak, a través de mentiras y falacias.La confesión de Trump se da, luego de que el militar Colin Powell, exsecretario de Estado de EEUU, manifestara su disposición de votar por Joe Biden, para asegurar la candidatura presidencial por el Partido Demócrata, para los comicios que se celebrarán el próximo mes de noviembre.«Colin Powell, un verdadero rígido que fue muy responsable de llevarnos a las desastrosas Guerras de Medio Oriente, acaba de anunciar que votará por otro rígido, Joe Biden ¿No dijo Powell que Irak tenía ‘armas de destrucción masiva’? No lo hicieron, pero nos fuimos a GUERRA», escribió Trump en la red social Twitter.Ante esta publicación, el ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, señaló que esta confesión evidencia los crímenes de lesa humanidad promovidos por EEUU durante décadas.«La confesión del Presidente de EEUU reconociendo que su país y sus fuerzas militares fabricaron una guerra a partir de mentiras y falsas premisas. Así mataron a más de un millón de personas y destruyeron un país entero. Indiscutibles crímenes de lesa humanidad», escribió el canciller venezolano en la red social.Cabe recordar que esta invasión realizada por EEUU a Irak en 2003 fue condenada por las Naciones Unidas (ONU), debido a que no fue aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, no obstante, la Corte Penal Internacional se ha negado a condenar a los promotores de esta invasión.