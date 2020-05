Colombia: Desde todos los sectores condenan decisión de Duque que permite ingreso de tropas estadounidenses

28.05.20 - Desde los más diversos sectores políticos de Colombia se escuchan voces de condena al próximo ingreso de tropas militares élite de Estados Unidos al territorio de esa nación. Un hecho que ocurre sin la autorización del Congreso y que fue informado a la opinión pública, primero por la embajada estadounidense en Bogotá, antes que por las propias autoridades colombianas.



El senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo calificó la acción como un “gravísimo error de Duque”.



“Otro gravísimo error de Ivan Duque permitir que tropas extranjeras (de EEUU) actúen en Colombia. Porque violan la soberanía nacional y la Constitución, que no permiten esos actos. Y amenazan con llevar la guerra a Venezuela, conflicto que también puede incendiar a Colombia”, escribió Robledo en twitter.



Por su parte, el presidente del Partido de la U, una organización de derecha, Armando Benedetti expresó, “dicen que una fuerza elite de EEUU vendrá al país para “asesorarnos” en la lucha contra el narcotráfico. ¿Y la autorización del Senado?, no pueden arribar tropas extrajeras sin nuestra autorización. Que esa “ayuda” no termine en una guerra en la que no tenemos nada que ver.



La congresista por la Unión Patriótica, Aída Avella también se manifestó a través de las redes sociales e indicó que “el presidente IvanDuque viola la constitución, sin autorización del congreso ataca nuestra soberanía prestando el suelo colombiano para operaciones norteamericanas contra el campesinado colombiano y el pueblo venezolano”.



En tanto, el partido FARC remarcó: “No a la guerra. El tránsito de tropa extranjera debe ser aprobado por este Congreso, así lo dice la Constitución. Rechazamos que el país se sirva para guerras e invasiones a otros países. No existe justificación alguna para que 800 soldados norteamericanos estén en Colombia”.