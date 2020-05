Gobierno respalda a exparlamentario acusado de narcotráfico por EEUU

28.05.20 - El gobierno de la República de Venezuela y el presidente Nicolás Maduro expresan su apoyo y solidaridad al presidente de la Federación de Asociaciones y Entidades Árabes en el país, Adel El Zabayar, quien es acusado por la administración Trump de promover el narcotráfico.Mediante un mensaje en la red social twitter, el canciller Jorge Arreaza, publicó «en nombre del presidente Nicolás Maduro y del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, expresamos nuestro total apoyo y solidaridad con el digno compañero @Zabayar, ante las infames y fantasiosas acusaciones del Departamento de Injusticia imperial de los EEUU», expresó el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza.El gobierno norteamericano acusó a El Zabayar de «distribuir cocaína y armas en coordinación con organizaciones terroristas» con el apoyo de funcionarios venezolanos.Luego de conocer la medida estadounidense, El Zabayar reaccionó y se pronunció por twitter, medio por el que instó al Departamento de Justicia de EEUU que presente sus cargos bajo la tutela de la Organización de Naciones Unidas (ONU).«Reto al mal llamado Departamento de Justicia de EEUU quien me acusa de narcoterrorismo. Paguen mi pasaje ida y vuelta a EEUU con gastos pagos, presenten su acusación bajo la tutela de la ONU. Sino báñense con sus infamias. Gobierno de EEUU narcoterrorista», enfatizó el presidente de la Federación de Asociaciones y Entidades Árabes en el país en la red social.Asimismo, dijo sentirse honrado de que “los grandes enemigos” de Venezuela y Siria estén inventando injurias.Para el exdiputado a la Asamblea Nacional (PSUV/Bolívar), esta sanción gringa, es «otra comedia más del Estado narcoterrorista de los EEUU quienes usan las bases militares en Europa como centros de distribución de la droga de Afganistán y Colombia. Delincuentes del mundo convertidos en jueces. Un honor que el imperio ME ODIE TANTO como al resto de los camaradas «.Entre las acusaciones contra El Zabayar destacan el apoyo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, al denominado Cartel de los Soles y las organizaciones Hezbolá y Hamás.En este sentido, Zabayar les responde «los únicos soles que existen, son los soles de la dignidad y del patriotismo, quienes derrotarán la infamia y toda amenaza contra nuestra independencia».Zabayar asegura que «las acusaciones del Departamento de Justicia de EEUU contra mi persona son una injuria más del estado norteamericano en contra de quienes no se arrodillan frente sus dictámenes, como ha ocurrido contra otros hermanos y patriotas del país».A su juicio, es el gobierno norteamericano «el principal promotor de la producción de droga en Afganistán y el principal distribuidor de la heroína de Afganistán a través de sus bases militares en Europa».Asimismo, manifiesta que la Casa Blanca «no lo perdona» por destapar verdades, y relata que «cuando EEUU invadió Afganistán se sembraban 67 mil hectáreas de amapola, hoy en Afganistán siembran más de 300 mil hectáreas».Además «del vínculo del estado norteamericano con Al Qaeda y el Estado Islámico donde he demostrado con fotos que comprometen claramente a políticos norteamericanos con el Estado Islámico como lo fue el ex senador John McCain».El Zabayar está ahora incluido en la lista de acusados por el gobierno de EEUU de presunto narcoterrorismo.A finales de marzo pasado, el Departamento de Justicia de EEUU acusó a altos funcionarios por promover el terrorismo, además de ofrecer 15 millones de dólares por información que promueve la detención del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.