(VIDEO) Leopoldo López fue el enlace entre Clíver Alcalá y Jordan Goudreau

21.05.20 - Leopoldo López, dirigente del partido Voluntad Popular y prófugo de la justicia venezolana, fue el enlace entre el exmilitar Clíver Alcalá y el estadounidense Jordan Goudreau, dueño de la empresa Silvercorp contratada para intentar una incursión militar en Venezuela el pasado 3 de mayo de 2020. Así lo reveló un audio dado a conocer este jueves por el vicepresidente de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, en el que Alcalá conversaba con el exdiputado Hernán Alemán y una tercera persona no identificada.“Yo no conocía al gringo (Goudreau). Me lo presentó la gente de Leopoldo (López), o sea, ellos fueron la ‘paja’ y se lo dieron a él, y ellos empezaron a joder a un guevón”, revela Alcalá en la conversación. Allí Alcalá señala que Goudreau es quien “maneja el capítulo Venezuela”, y detalló que el estadounidense “fue contratado después del 30 de abril (de 2019)”, tras la intentona golpista en la cual se fugó López.Al respecto, el vicepresidente explicó que la fallida incursión de mercenarios por las playas de Macuto forma parte de una sola operación que se inició el 23 de enero de 2019, con la autoproclamación del diputado Juan Guaidó como supuesto presidente interino de Venezuela, y que las discusiones para el convenimiento de un contrato para dar un golpe de Estado en Venezuela comenzaron posterior a la fuga de López, el 30 de abril de 2019.Rodríguez precisó que el audio fue tomado antes de que Alcalá fuera extraditado por la oficina estadounidense de Administración y Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Reiteró que existen “voces indignadas de la fuerza armada colombiana” por el apoyo del presidente neogranadino, Iván Duque, a grupos del narcotráfico.El vicepresidente también denunció que el concierto Venezuela Aid Live del 23 de febrero de 2019 «fue un señuelo para meter a los desertores a Colombia e iniciarles el entrenamiento. Después del 30 de abril se buscó el asesoramiento de esta empresa de violencia criminal norteamericana (Silvercorp) para que se encargara de entrenar a los mercenarios y desertores».«Golpe de Estado» de Guaidó y Simonovis contra AlcaláAlcalá también señaló que Christopher Figuera, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) el 30 de abril de 2019, quien ese día se plegó al intento de golpe de Estado y se convirtió en desertor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), era su informante sobre todos los movimientos de los operarios norteamericanos. Explicó que el gobierno estadounidense no confía en Figuera, pues su inteligencia descubrió que no le decía toda la verdad.Alcalá explicó que Figuera hizo un “pacto jurídico” con la administración estadounidense, según la cual él tendía que ser sincero y no podía mentirles. En cambio, él les mintió y “le va a pasar lo mismo que le pasó a Alejandro Andrade”, otro desertor de la FANB venezolana quien hizo convenios con el gobierno estadounidense pero también les mintió, rompiendo los acuerdos. Todo esto según la versión de Alcalá.“El mayor informante que tengo yo ahorita es Christopher, no a través mío, sino a través del capitán (Antonio Sequea). Leopoldo está loco, cada vez más lo sabotea. Eso le pasó a Alejandro Andrade: peló bola y por eso está preso. Eso le va a pasar a Christopher”, indicó.Rodríguez recordó que Clíver Alcalá también se vendió a los EEUU. Sin embargo, Guaidó e Iván Simonovis le “dieron un golpe de Estado” por la coordinación operativa del plan, y hasta la fecha se desconoce el paradero de Alcalá en Estados Unidos.Gobierno de Colombia y grupos del narcotráfico aseguraron la ruta para la Operación GedeónRodríguez también denunció que el gobierno de Colombia y el narcotráfico aseguraron la ruta a los participantes en la Operación Gedeón del 3 de mayo. Denunció que existe una relación directa entre el grupo narcotraficante Los Pachencas, que controla parte del norte de la Alta Guajira, y el narcotraficante Elkin López, alias «Doble Rueda».«Ellos son los proveedores de las armas a los desertores venezolanos, y esto está respaldado en las confesiones», reveló Jorge Rodríguez.Agregó: «Todos esos audios no solo nos han llegado por filtraciones, sino por voces indignadas de la Fuerza Armada colombiana, que ve como hay alianzas entre estos desertores con el narcotráfico colombiano», a pesar de que el gobierno colombiano y la DEA deberían estar combatiéndolos. Denuncian que todas las operaciones que Donald Trump ha anunciado en contra del narcotráfico colombiano «no han tenido ningún tipo de efecto positivo, sino por el contrario: lo que han hecho es fortalecer los poderosos clanes del narcotráfico que hacen vida en el norte de Colombia».Además, aseveró que si el Gobierno de Iván Duque le entrega las coordenadas de las Fuerzas Armadas de Colombia a los grupos narcotraficantes, es lógico que éstas sientan indignación.Los Pachencas tienen control de las rutas del narcotráfico en una zona que abarca la Sierra Nevada de Santa Marta y toda la costa norte de Colombia, incluyendo Barranquilla, Riohacha y La Guajira, explicó Rodríguez. «Los Pachencas, además de ser una de las más peligrosas bandas del narcotráfico, tienen nexos profundos con servicio de inteligencia de la Armada colombiana, conocen las rutas de las lanchas patrullera de los guardacostas de los Estados Unidos de norteamérica que supuestamente hacen misiones contra el narcotráfico en el Caribe y Pacífico colombiano, es decir, tienen un control absoluto de las rutas del narcotráfico», detalló Jorge Rodríguez.