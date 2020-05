(VIDEO) Rusia insta a Consejo de Seguridad condenar pretendida invasión a Venezuela

20.05.20 - Este miércoles la Federación de Rusia llamó a todos los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a fijar una posición firme contra pretendida invasión a Venezuela de fuerzas extrajeras a la nación suramericana."Apelamos a los miembros a rechazar una invasión a Venezuela y a un autoproclamado presidente, que nadie eligió", expresó Dmitry Polyanskiy, representante permanente en el Consejo de la Federación de Rusia en referencia a Juan Guaidó.Aseveró, Polyanskiy que es impensable que el Gobierno de Colombia no haya tenido conocimiento en la incursión armada contra Venezuela por parte de mercenarios entrenados en la nación vecina, aún y cuando desde Caracas se han presentado pruebas de entrenamiento de estos grupos terroristas."Es impensable que Colombia no haya conocido de estos campos de entrenamientos en su propio terreno, pues las pruebas que Venezuela ha presentado son irrefutables", destacó Polyanskiy.Agregó que desde Colombia no terminan de explicar, porqué permitían el entrenamiento de mercenarios en la zona de La Guajira.Este lunes fue difundido el audio de una conversación del diputado de Acción Democrática, Hernán Alemán, donde conversa sobre el levantamiento de los campos de entrenamiento en RíoHacha, al norte de Colombia, ubicados en la finca de Elkin Javier Torres, alias "Doble Rueda", donde prepararon al grupo mercenario de la fallida incursión terrorista del 3 de mayo en La Guaira.Polyanskiy, por otra parte llamo a Estados Unidos a que se percate de la gravedad de pretender atacar el arribo de buques iraníes a Venezuela, donde el objetivo es traer ayuda tras las medidas coercitivas contra Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que han bloqueado el acceso a aditivos para producir combustible.