(VIDEO) Díaz-Canel: Catalogó al Gobierno de Trump como "inmoral" y "rompe récord de cinismo"

15.05.20 - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó de "inmoral" y "cinismo" al gobierno de Estados Unidos por la inclusión de la isla en el listado de países que, según Washington, no colaboran con la lucha contra el terrorismo."¡Inmoral! EE.UU. rompe récord de cinismo y pasa del silencio a la injuria, al incluir a Cuba en lista espuria", escribió Díaz-Canel en un mensaje en su cuenta de Twitter. Reseñó la agencia china Xinhua.El Departamento de Estado de la nación norteña sumó el miércoles a Cuba en la lista negra de países que supuestamente no apoyan la lucha antiterrorista, listado en el cual La Habana no figuraba desde 2015 cuando fue excluida durante la administración de Barack Obama.Según el texto oficial, Cuba fue incluida porque miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia permanecieron en La Habana en 2019 y las autoridades locales se negaron a extraditar a 10 de sus miembros.Tras precisar que el gobierno de Donald Trump "acusa a la nación víctima", el mandatario cubano denunció que "EE.UU. miente y ofende porque no puede responder con la verdad sin acusarse a sí mismo".En la nueva lista de Estados Unidos están incluidos otros países como Venezuela, Corea del Norte, Irán y Siria.La decisión del gobierno estadounidense se conoció el mismo día que el canciller cubano Bruno Rodríguez denunció el silencio "cómplice y sospechoso" de la Casa Blanca sobre el tiroteo a la embajada de la ínsula en Washington el pasado 30 de abril.Video Fuente: Cuba Hoy