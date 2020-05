(VIDEO) Informante de la DEA confirma que EEUU sabía sobre contrabando de armas en Colombia para la Operación Gedeón

14.05.20 - Nuevas declaraciones de una fuente de la DEA ratifican el conocimiento que tenía el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) sobre el contrabando de armas en Colombia para la ejecución de la Operación Gedeón, incursión marítima fallida a Venezuela, por parte del ex Boina Verde,Jordan Goudreau, dueño de la empresa de seguridad estadounidense Silvercorp.



De acuerdo con un trabajo de investigación publicado en el portal web del periódico británico Daily Mail, la Administración de Donald Trump sabía sobre los campos de entrenamiento golpistas de Venezuela en Colombia.



“La fuente de la DEA revela que la agencia le dijo al Departamento de Seguridad Nacional sobre el contrabando de armas a las bases de entrenamiento de la selva (colombiana) por parte de Goudreau”.



Este contrabando fue advertido por un informante a principios de año, y luego se dio a conocer la incautación de un arsenal de armas por policías colombianos, que serían utilizados para las acciones terroristas contra Venezuela, propiedad del traidor exmilitar venezolano Clíver Alcalá Cordones, con un valor de 150 mil dólares, adquiridos a través de un contrato con el ex Boina Verde.



La agencia antinarcóticos dijo que no se abrió una investigación formal y que no sabía quién era Goudreau en ese momento, según reseña el medio británico.



El 25 de marzo pasado el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura Jorge Rodríguez, informó cuales fueron las armas halladas en un camión detenido por la policía de tránsito de Colombia.