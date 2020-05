(VIDEO) Trump: Si actuáramos en Venezuela, “no sería un secreto y sería diferente, lo llamarían una invasión”

08-05-20.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró durante una entrevista a Fox News si las fuerzas norteamericanas actuaran en Venezuela "no sería un secreto"..."sería algo diferente, lo llamarían una invasión"

"Este no fue un buen ataque pero no sé mucho al respecto, nuestro Gobierno no tiene nada que ver con esto, debo averiguar qué sucedió. Pero si hiciéramos algo en Venezuela no sería algo así, sería algo diferente, lo llamarían una invasión", expresó

Asimismo, reiteró que su gobierno no tuvo participación en un supuesto complot en Venezuela, después de que una veintena de personas fueron detenidas, dos de ellas estadounidenses.

En este sentido, cabe mencionar que en la madrugada de este domingo las fuerzas de seguridad del Estado venezolano neutralizaron una incursión donde varios sujetos intentaron desembarcar en Macuto en el Estado La Guaira como parrte de la "Operación Gedeón" destinada a derrocar al Presidente Nicolás Maduro.

La detención se produjo en las costas de La Guaira, específicamente en el sector Puerto Cruz. Durante la aprehensión las autoridades incautaron material de guerra.



Más temprano, también fueron aprehendidos ocho mercenarios en una localidad de la costa venezolana, quienes fueron detenidos por pobladores del lugar y entregados a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Más tarde se produjo una tercera captura donde fueron aprehendidos en Puerto Cruz otros dos sujetos vinculados a la "Operación Gedeón".