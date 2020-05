Cabello ante nominación de Story como embajador en Venezuela: deben enviar carta a Maduro

Credito: PL

07.05.20 - Como un “hecho raro” catalogó el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, la nominación por parte de Donald Trump de James Broward Story como embajador ‘extraordinario y plenipotenciario’ en Venezuela, a pesar que las relaciones diplomáticas están suspendidas desde enero de 2019.



En su programa Con el Mazo Dando número 300, transmitido por VTV, sostuvo que sería “bueno que le manden la carta (credenciales diplomáticas) a Nicolás (Maduro), eso está facilito».



«Será también que como ellos (oposición venezolana) tienen un presidente de Narnia, tendrá un embajador de Narnia, me imagino yo”, indicó en alusión al país de fantasía creado por C. S. Lewis para su serie de novelas de fantasía infantil “Las crónicas de Narnia“.



Como el gobierno de EEUU reconoce a Guaidó como «presidente», el supuesto embajador actuará “despachando desde Colombia, del mundo de Narnia», insistió.



«Son agresiones constantes, hay países que Estados Unidos les hace eso y se lo aceptan. Hay países que han expulsado embajadores de otras naciones y no les responde al gobierno de Estados Unidos por temor”, expresó.



Por esa razón, destacó, la necesidad de “ser grande en dignidad para responderle a quien sea, llamase como se llame”, destacó.



Subrayó que cuando los pueblos aprenden a ser libre, “nadie, nadie puede humillarlos y ofenderlos, por eso ese pueblo de Chuao era conocido hasta hace poco por el extraordinario cacao porcelana, algo autóctono nuestro (…) ahora se comienzan a ver fotos en periódicos del mundo”, de esta zona venezolana desde la perspectiva de la defensa de la soberanía patria.



Venezuela rompió relaciones diplomáticas el 23 de enero de 2019 con EEUU, cuando el Gobierno de Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como «presidente encargado» hecho que originó la expulsión del personal de la embajada norteamericna.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 902 veces.

La fuente original de este documento es:

Correo del Orinoco (http://www.correodelorinoco.gob.ve/cabello-ante-nominacion-de-story-como-embajador-en-venezuela-deben-enviar-carta-a-maduro/)