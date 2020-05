Organizaciones sociales de Francia rechazan agresiones en contra de Venezuela

05.05.20 - Varias organizaciones francesas rechazaron este martes la incursión armada impulsada por la administración de Estados Unidos (EEUU) y Colombia, que pretendía generar caos, bajas significantes de altos funcionarios e imponer un gobierno de facto.



El Círculo Bolivariano de París (CBP), el Movimiento de Jóvenes Comunistas de Francia (MJCF), Solidaridad Bolivariana y France Cuba, expresaron su solidaridad con el Gobierno Bolivariano y el pueblo venezolano frente a estas acciones hostiles en medio de la pandemia global del Covid -19, en un comunicado, refiere Prensa Latina.



Las fuerzas de seguridad del Estado venezolano neutralizaron el desembarco de mercenarios en las costas de La Guaira, donde detuvieron a varios paramilitares que portaban diversos tipos de armas, con el fin de asesinar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.



"Ahora no pueden decir que el Gobierno Bolivariano dice mentiras, con pruebas de que Colombia y Estados Unidos están liderando los ataques, ya sin ocultarse, vemos como se ha pasado a una escalada de violencia muy peligrosa: terrorismo, mercenarios, puesta de precio a líderes bolivarianos y ahora incursiones puntuales", advirtió el CBP.



Esta organización repudió el silencio mediático y diplomático ante las acciones terroristas en contra de Venezuela, que incluyen un bloqueo comercial, financiero y económico, el robo de empresas y recursos financieros.



Demandamos al gobierno francés abandonar sus posiciones contra Venezuela y actuar a nivel europeo e internacional para que se ponga fin a la agresividad, subrayaron los integrantes del MJCF.



También France Cuba rechazó la nueva agresión, la cual consideró odiosa y similar a la estrategia empleada por Washington contra la Revolución cubana en 1961, cuando fue derrotada en las arenas de Playa Girón una incursión mercenaria organizada y financiada por Estados Unidos.



"Los mercenarios del Imperio no pudieron con Cuba y Fidel, como hoy no han podido con Venezuela y Maduro", señaló la asociación.

