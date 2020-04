(VIDEOCONFERENCIA) “Cuba no pregunta qué ideología gobierna en un país y brinda ayuda humanitaria”

29.04.20 - En plena crisis sanitaria mundial, el imperialismo sigue atacando a los pueblos de Cuba, Haití y Venezuela con bloques criminales. Ante esa situación surgen prácticas internacionalistas de solidaridad. Para hablar de ello Michelle Ellner de Venezuela, Camille Chalmers de Haití y Carlos Aznárez de Argentina y director de Resumen Latinoamericano intercambiaron miradas en el ciclo radial Voces del Alba.“Donald Trump está utilizando la doctrina Monroe ahora mismo. Está enviando buques de guerra a Venezuela en plena pandemia mundial”, comenzó señalando Ellner. “Esa política exterior de Trump también apoya a gobiernos latinoamericanos no sólo conservadores sino también reaccionarios. Un ejemplo de ello es el apoyo al golpe de Estado que sucedió en Bolivia”, añadió.Es que desde que comenzó la pandemia por coronavirus, Washington no ha alivianado el bloqueo contra Venezuela sino que por el contrario ha incrementado la presión económica y ha establecido una amenaza militar movilizando su flota a zonas caribeñas. “Hay congresistas que han solicitado al Departamento Ejecutivo flexibilizar las sanciones durante la pandemia pero no han sido oídos. Es absurda la acusación de narcoterrorismo a Venezuela sin ningún tipo de pruebas. Durante la pandemia, Trump realizó una conferencia de prensa anunciando este envió de buques diciendo que iban a luchar contra el narcoterrorismo”, explicó la analista.Por su parte, Aznárez se refirió al bloqueo que persiste contra Cuba hace 60 años, el cual es considerado un acto criminal por parte de las Naciones Unidas. “Cuba ha resistido a ese bloqueo que abarca todas las actividades que puede tener un país. Cada una de las actividades cubanas han sido bloqueadas con la idea de torcer la Revolución Cubana. Hoy ese bloqueo lo están viviendo otros países como Nicaragua, Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela”, recordó el periodista.Pese a esto, la isla se ha transformado en un faro de solidaridad internacional. “Cuba se las ha ingeniado para exportar solidaridad necesaria que necesitan muchos pueblos del continente, algunos de ellos que también bloquean a Cuba”, subrayó. Sin embargo, “en momento de extrema necesidad, Cuba siempre ha sido solidaria y generosa”.Aznárez sostuvo que “a pesar del bloqueo, que se ha recrudecido con Donald Trump, Cuba ha crecido en la solidaridad internacionalista”. Asimismo denunció que “durante los últimos meses, no ha podido comprar ventiladores pulmonares porque las empresas estadounidenses y de los países donde EE.UU. tiene injerencia, les han boicoteado esas compras. Algunos barcos que llevaban insumos sanitarios a Cuba han sido bloqueados. Son productos que sirven para salvar vidas, ni siquiera en estas circunstancias ha aflojado el bloqueo”.“Muchos de los que bloquean a Cuba piden ayuda sanitaria. Y Cuba no pregunta que ideología gobierna en un país y brinda ayuda humanitaria”, concluyó.Finalmente Chalmers puso sobre la mesa la situación que vive actualmente el pueblo haitiano. “Es importante que entendamos que la crisis del Covid-19 viene en un momento de crisis del sistema financiero y de recesión de la economía del 2020. Para los pueblos del Caribe la situación es muy difícil porque el modelo económico dominante es un modelo de servicios y muy dependiente del mercado mundial”, detalló el dirigente social.Por otra parte comentó que se está viviendo una crisis alimentaria muy grande en los países caribeños ya que “la mayoría de los productos alimenticios son importados”. “En Haití compramos 900 millones de dólares de alimentos cada año. Esa dependencia, fabricada por el neoliberalismo, ha creado una situación muy peligrosa”, añadió.Esta situación de crisis se combina con políticas gubernamentales antipopulares “a favor de los sectores más pudientes” con el objetivo de “sostener a los dueños de las industrias pero que no toman en cuenta la situación de los trabajadores”. “El gobierno está instrumentalizando la crisis para acceder a nuevos créditos de financiamiento externo”, completó Chalmers.Por último, manifestó que “el 19 de marzo se decidió el confinamiento total en Haití. Cuatro días después, y bajo presión de empresarios estadounidenses, se decidió reabrir las zonas francas para la producción de insumos sanitarios para los EE.UU. Esa reapertura se hizo sin ninguna medida de seguridad sanitaria”.