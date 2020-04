Rusia vuelve a denunciar que EEUU instrumentaliza el COVID-19 para presionar a Venezuela

29.04.20 - La representación de Rusia ante la ONU reiteró su repudio a las tentativas de Estados Unidos de usar la pandemia de coronavirus para presionar al Gobierno venezolano.



"El 22 de abril denunciamos que Estados Unidos se aprovecha de la situación relacionada con el coronavirus para aumentar la presión política y militar al Gobierno legítimo venezolano", dijo el representante adjunto de Rusia en la ONU, Dmitri Polianski, en una videoconferencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre COVID-19 en Venezuela.



El diplomático cuestionó también la decisión del organismo de debatir Venezuela en el contexto del coronavirus, teniendo en cuenta que la situación es peor en los países vecinos.



Polianski recordó a la comunidad internacional que Estados Unidos y varios países de Europa congelaron fondos de Venezuela por 9.000 millones de dólares, un dinero, dijo, que se podría canalizar para la adquisición de equipos y medicamentos en el extranjero.



"Los países de la Unión Europea en ese sentido no son mejores que Estados Unidos ya que siguen las medidas estadounidenses por miedo a ser sancionados", subrayó el diplomático.



En concreto, el alto funcionario indicó que el banco estadounidense Citibank congeló activos de Venezuela por un monto de 350 millones de dólares y comenzó a transferir esos fondos al Tesoro norteamericano.



"También se han confiscado grandes activos de Venezuela en Reino Unido, Portugal, Bélgica y Alemania", denunció.



El diplomático agregó que en reiteradas ocasiones el Gobierno estadounidense aseguró que sus sanciones unilaterales no perjudican a los venezolanos de a pie ya que el material médico y los alimentos habían sido excluidos de las medidas restrictivas.



"Sin embargo, como ha quedado demostrado muchas veces, esas exenciones no funcionan, los bancos y las compañías extranjeras buscan evitar las sanciones indirectas por las operaciones con el Gobierno venezolano", enfatizó, recalcando que "esas medidas ilegales" impiden la adquisición de equipos médicos, alimentos, vacunas y repuestos para los sectores industriales clave del país sudamericano.



"Estamos ante la imposición extraterritorial de sanciones por parte de Estados Unidos mediante las amenazas, el chantaje y las violaciones burdas del derecho internacional", subrayó Polianski.



El diplomático recordó también la negativa del Fondo Monetario Internacional a proporcionar a Venezuela un empréstito de emergencia para atajar la pandemia de coronavirus con el argumento de que no todos los países reconocían al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.



"Es un caso flagrante, dado que el presidente Nicolás Maduro es el único presidente legítimo de Venezuela y será así hasta (o si) los venezolanos no eligen a otro en el orden constitucional establecido", dijo Polianski.