Oposición brasileña insta a anular las sanciones unilaterales ante la pandemia de COVID-19

Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT)

27.04.20 - Las sanciones unilaterales deben levantarse, especialmente en el contexto de la pandemia del COVID-19, declaró a Sputnik Gleisi Hoffmann, presidenta nacional del opositor Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil.



"Las sanciones económicas deben suspenderse, desde luego", dijo la política al tiempo de agregar que, en su opinión, las restricciones han de levantarse "no solo durante la epidemia pues los que las sufren no son los gobiernos, como lo pretenden EEUU, la Unión Europea o Naciones Unidas, sino los pueblos de esos países, y esto es muy decepcionante".



Según Hoffmann, "en tiempos de una pandemia así, imponer sanciones es cruel e incluso criminal".



A finales de marzo los representantes ante la ONU de Rusia, China, Siria, Cuba, Corea del Norte, Irán, Nicaragua y Venezuela enviaron una carta al secretario general António Guterres en la que llamaron al levantamiento de las sanciones unilaterales ante la propagación del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 por el mundo.



No obstante, una resolución de la Asamblea General promovida por Rusia que instaba a aliviar las sanciones en aras de la solidaridad global fue bloqueada a principios de abril por EEUU, la Unión Europea, el Reino Unido, Ucrania y Georgia.

La fuente original de este documento es:

Sputniknews (https://mundo.sputniknews.com/politica/202004271091244515-oposicion-brasilena-insta-a-anular-las-sanciones-unilaterales-ante-la-pandemia-de-covid-19/)