EEUU vuelve con sus provocaciones al Ejército venezolano con Elliot Abrams

Elliot Abrams Credito: Web

25 de abril de 2020.- Estados Unidos admite que no puede alcanzar su “transición democrática” en Venezuela sin la participación de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y leales a Maduro.



Así lo manifestó Elliott Abrams, subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos de Estados Unidos, en una entrevista exclusiva a una página web argentina donde dijo que Venezuela requiere el apoyo de los militares para la “transición democrática”, una posibilidad que plantea Washington como salida a la crisis venezolana. Así lo reseña una nota de la agencia Hispantv.



“El país necesita un ejército bien organizado, modernizado, bien pagado. (…) Por eso le decimos al Ejército: estamos con ustedes, el país los va a necesitar en el futuro”, subrayó Abrams.



El mismo viernes, otro portal El Cooperante publicó una entrevista que mantuvo con Abrams en la que el representante estadounidense aseguró que el cambio de gobierno en Venezuela también favorecería al estamento militar.



Al responder sobre la posibilidad de una invasión militar —recientemente EE.UU. ha ordenado desplegar naves y aviones cerca del Caribe, el funcionario estadounidense puso de relieve que “todas las opciones existen y no se trata de una política nuestra. Es un hecho, que en el mundo real tenemos las fuerzas militares más poderosas y eficientes del mundo…más de eso no puedo decir”.



Las declaraciones y llamados de Abrams a las Fuerzas Armadas Bolivarianas chocan contra una pared, puesto que desde siempre han estado al lado del Gobierno del presidente Nicolás Maduro.



El 31 de marzo, el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, presentó una propuesta de la Casa Blanca para formar un “gobierno de transición” en Venezuela hasta la celebración de nuevas elecciones. El plan excluía del poder tanto a Maduro como al diputado Juan Guaidó, autoproclamado “presidente interino” del país sudamericano.



Sin embargo, Washington, a través de Abrams, cambió su plan para Venezuela y habló de la participación de Maduro y Guaidó, si bien amenazó con realizar una transición brusca, quiera o no el mandatario chavista.



Ante ello, Maduro dijo sería mejor que las amenazas de Abrams “se queden en su boca”, puesto que enmascara una intervención en Venezuela.