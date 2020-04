ONU exige levantamiento de medidas coercitivas para que se garantice derecho a la salud por el Covid-19

23.04.20 -El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, presentó, este jueves, un informe sobre la situación del Covid-19 y los derechos humanos en el mundo, a través del cual, exhortó a poner fin a las medidas coercitivas que mantienen unos países sobre otros durante la emergencia sanitaria.“Los países sujetos a sanciones han presentado dificultades de acceso a medicinas, asistencia médica, y equipos de protección personal. Es importante reconocer las circunstancias excepcionales y no aplicar esas sanciones que pueden socavar la capacidad de respuesta de los países en pandemia”, reza el informe emitido por Guterres y compartido a través de las redes sociales por el canciller venezolano, Jorge Arreaza.Asimismo, Guterres hizo un llamado a los Gobiernos a no permitir la proliferación de la crisis humanitaria en paralelo a la emergencia sanitaria y a que el enfrentamiento a la pandemia se dirija pensando en el futuro.Diversos países como Venezuela, Cuba, Siria, Irán y Rusia enfrentan sanciones económicas ilegalmente aplicadas por Estados Unidos, las cuales no se han relajado pese a la situación de pandemia que vive el mundo.