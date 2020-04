Rusia condenó a Trump en el Consejo de Seguridad por violar Carta ONU

22.04.20 - “Hoy en el Consejo de Seguridad, Rusia condenó a Trump por violar Carta ONU en su Artículo 2.4 “amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier estado”. Es lo que hace Trump contra Venezuela. ¡Es enemigo de la humanidad!”, informó el Embajador Representante de la República Bolivariana de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada.El diplomático venezolano, en una secuencia de mensajes en su cuenta de las redes sociales, @SMoncada_VEN, mostró laos argumentos de la Federación de Rusia, al desmontar la propaganda de guerra de Trump. “Es un invento, no tiene fundamento en la información producida por las propias agencias ONU que investigan el narcotráfico”, expresó la delegación rusa ante la instancia internacional.Moncada refirió que ni las propias agencias de EE.UU. tienen pruebas alguna de las acusaciones del mandatario estadounidense contra Venezuela.En la sesión de este miércoles, la Misión rusa ante la ONU denunció las amenazas militares de Trump contra Venezuela, advirtiendo que trata al país como si fuera una propiedad colonial aplicando la racista Doctrina Monroe del siglo XIX.Redifundió un mensaje de Dmitry Polyanskiy, integrante de la delegación rusa, quien escribió: “Trump y sus socios colonialistas agreden a Venezuela en medio de una pandemia que pone en peligro la vida de millones de venezolanos. El virus demostró la ruina moral y la violencia criminal de los que quieren dar lecciones “humanitarias” al mundo”.El embajador Moncada agregó: “Cree que somos su “patio trasero”. Una plantación colonial con sus esclavos obedientes”, expuso al tiempo que catalogó al régimen de EE.UU. como un imperio supremacista.Propaganda tóxica rechazada por el mundoEl también historiador venezolano informó que en el Consejo de Seguridad, EEUU repitió la “tóxica propaganda de guerra” que es rechazada por la comunidad internacional: “la mayoría de los 193 estados miembros de la Organización de Naciones Unidas no acompaña a Trump en su agresión contra Venezuela. #VenezuelaNoEstáSola”, dijo.“El cuarto Reich de Trump es brutal en sus ambiciones imperiales y en su desprecio al derecho internacional: sin vergüenza hablan de “nuestro marco de transición” para Venezuela. Creen que los venezolanos somos ganado en un corral”, comparó.Lamentó que ese régimen genocida de Trump no se conforma con la asfixia económica y la agresión militar a millones de venezolanos, sino que como en un guion de Hollywood, pretende que el mundo le agradezca por su crimen al aparecer como “salvadores”.Moncada denunció que además de robar millones de dólares del pueblo venezolano le ofrecen migajas “humanitarias” a la oposición que aplaude del despojo. Ejemplarizó el hecho cuando informó que el último saqueo de 342 millones de dólares que pasaron ilegalmente de una cuenta del BCV a la Reserva Federal, ofrecieron solo 9 millones para supuesta ayuda en la pandemia. “Son una pandemia política para los venezolanos”.EE.UU. ejecuta crímenes de lesa humanidad durante pandemiaAsimismo, el embajador recordó que el 3 de abril, el Gobierno Bolivariano denunció ante el Consejo de Seguridad ONU al gobierno de Trump por iniciar un acto de guerra contra Venezuela, usando la pandemia como arma adicional para aumentar el sufrimiento de la población civil.“¡Un crimen de lesa humanidad!”, acuso, considerando a los actuales funcionarios de Washington como verdaderos genocidas que generan increíbles excusas para la agresión militar en momentos de la mayor cuarentena de la historia mundial.“Su desprecio por la vida y la inteligencia humana no tiene límites. ¡Es un imperio criminal en acción!. Como el tercer Reich de Hitler, el Reich de Trump desconoce el derecho internacional y usa sus órganos de propaganda de guerra para imponer prejuicios degradantes y racistas contra los Jefes de Estado reconocidos por la ONU. ¡Trump enemigo de la humanidad!”, sentenció.“El delirio fascista del cuarto Reich de Trump es una amenaza para el mundo. La ideología de “EEUU primero” es la misma de “Alemania sobre todos” de la Segunda Guerra Mundial.El Consejo de Seguridad tiene la autoridad para frenar la agresión. ¡El mundo debe frenar a Trump!”, concluyó Moncada.