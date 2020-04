Presidente Maduro agradece solicitud del Papa Francisco de levantar sanciones internacionales

12.04.20 - El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció este domingo la solicitud del Papa Francisco de levantar las sanciones internacionales ante la situación de la pandemia coronavirus Covid-19, que afecta a más de 200 países.



"Quiero darle las gracias al Padre Francisco por pedir por Venezuela y dando las bendiciones a Venezuela y que cesen las sanciones contra los países en medio de esta pandemia y se pueda condonar la deuda de los países del Sur", expresó el jefe de Estado venezolano desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.



En su mensaje -transmitido por varios medios internacionales, ante la situación de la pandemia -, el Sumo Pontífice pidió facilitar ayudar internacional para el país, debido a la situación que se vive producto del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos.

"Este no es tiempo del olvido; que la crisis que estamos afrontando no nos haga dejar de lado a tantas otras situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas personas", expresó desde el interior de la Basílica de San Pedro, durante la homilía por la Pascua de Resurrección.

Por otra parte, el Mandatario Nacional indicó que el Gobierno de Venezuela ratificó "su solicitud de apoyo a todos los organismos internacionales".



"Venezuela necesita apoyo internacional y que cese las persecuciones para seguir afrontando esta pandemia", subrayó el mandatario venezolano en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión.



Cabe destacar que el pasado mes de marzo, el gobierno de Venezuela solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI), en la cual requirió el préstamo del fondo de emergencia del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) para robustecer el sistema de salud y atender con prontitud los casos de coronavirus.



De igual forma, el pasado 25 de marzo, Venezuela solicitó a 12 gobiernos liberar los recursos venezolanos que se encuentran bloqueados, con el fin de enfrentar la pandemia coronavirus en el país.



Venezuela cuenta con los recursos necesarios para atender la pandemia, para la compra de insumos, no obstante, los bancos extranjeros tienen congelado más de 5.500 millones de dólares venezolanos, debido a las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos (EEUU) contra la nación suramericana.



