Rusia aboga por solución en Venezuela centrada en diálogo sin injerencia

10.04.20 - El Gobierno de la Federación de Rusia abogó este jueves por una solución en Venezuela, que esté centrada en un diálogo nacional entre los venezolanos y sin ninguna acción de injerencismo por parte de poderes imperiales, indicó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la nación europea, María Zajárova.



"La solución de problemas en Venezuela debe ser pacífica y, por así decir, venezolana. Debe ser el resultado del diálogo entre diferentes fuerzas políticas dentro del país y no ser impuesta desde afuera. Esto está correcto para la evaluación de la situación, en general", expresó Zajárova, durante una rueda de prensa.



En este sentido, la portavoz de la Federación de Rusia señaló que en estos momentos — en el que el mundo se encuentra en una situación de pandemia, por el coronavirus Covid-19 —, está preparado el escenario para conformar un verdadero diálogo entre ambos sectores, con un único objetivo en común: frenar la propagación del brote, que ya afecta a más de 1.5 millones de personas a escala global.



"El país tiene una agenda de unión que es la lucha contra la propagación del coronavirus. Es importante dejar de lado cualesquiera ambiciones políticas separatistas y unir los esfuerzos para combatir una amenaza realmente global. Por cierto, esta receta del día de hoy es universal", recalcó Zajárova.



Recientemente, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instaló el Consejo de Estado, el cual está integrado, además, por el presidente de la Asamblea Nacional (instancia que se encuentra en desacato desde 2016) y diputado de oposición, Luis Parra.



En ese encuentro, el jefe de Estado venezolano reiteró su llamado a un gran diálogo nacional con todo los sectores para hacerle frente a la pandemia, que ya registra en Venezuela 171 contagiados, nueve fallecidos y 84 recuperados.



A este llamado se sumó el presidente del Parlamento.



Por esta razón, el gobierno de Rusia exhorta a la comunidad internacional a avalar la postura de diálogo tomada por el Mandatario Nacional y algunos sectores de la oposición para hacerle frente a esta situación sanitaria.



"Hacemos un llamado a todos los actores externos, tanto en la región de América Latina como fuera de ella, apoyar este proceso, dejar de lado las dogmas y estereotipos ideológicos, poner en lo más alto las ideas de solidaridad y colaboración. Dirigimos un llamado igual a las autoridades de instituciones y organizaciones internacionales respetadas que se ocupan de la solución de tareas de prestación de ayuda", subrayó la portavoz del ente ministerial.



Las declaraciones se dan luego de las falsas acusaciones realizadas por el presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y del Departamento de Justicia de la nación norteamericana que, tratando de ocultar la situación que vive su país por el coronavirus (más de 460.000 contagiados y más de 16.000 fallecidos); acusaron a altos funcionarios venezolanos de "narcotráfico", por lo que aseveraron que moverían sus buques a todas las costas venezolanas.



Ante esta situación, el gobierno de Rusia reiteró su apoyo al Gobierno Nacional de Venezuela ante las nuevas amenazas de intervencionismo militar.



"En estos días escuchamos desde Washington sobre su disponibilidad de discutir el problema de Venezuela con nosotros. No estamos evitando este tipo de contactos (...) Pero esto no quiere decir que estamos dispuestos a cambiar nuestra política de principio y las evaluaciones de lo que está pasando, incluyendo el impacto desastroso de las sanciones calificadas absoluta y claramente como inhumanas, unilaterales por parte de los EEUU en la situación social y económica en Venezuela", sentenció.



