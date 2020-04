Colombia: Central de Trabajadores rechazan apoyo de Duque a injerencia estadounidense en Venezuela

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), calificó como vergonzoso el apoyo del presidente colombiano Iván Duque, a su homólogo estadounidense Donald Trump, en acciones injerencistas contra Venezuela y sus altos funcionarios.Mediante un comunicado emitido por el ente y compartido en la red social Twitter por el ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, se expone el rechazo a los intentos de intervención del Gobierno de Estados Unidos (EEUU) en los asuntos internos de Venezuela y exigen que Colombia se aparte de esa política."La CUT rechaza como lo ha hecho permanentemente todo intento de intervención de las superpotencias en nuestro hermano país y, en particular, el vulgar intervencionismo de los EEUU que ha sido acompañado vergonzosamente por el presidente lván Duque. Los trabajadores en conjunto con las fuerzas democráticas del país exigimos que Colombia no participe en esta aventura norteamericana". Indica parte del texto.A continuación, el comunicado íntegro:Respecto al derecho del pueblo venezolano a definir sobre su destinoEn medio de la tragedia que sacude a los pueblos del mundo por la declarada pandemia del COVLD 19 que causa estragos en vidas humanas y en la economía de los países, generando no solo un espíritu de solidaridad universal, sino de llamados como el de la ONU a través de su secretario general, António Guterres, a pacificar los espíritus en los conflictos vigentes, el presidente de los EE.UU. Donald Trump, embarcado aún en disputas varias como en Siria y Palestina, pero sobre todo, presentando el peor de los cuadros en contagios, más de 250 mil, y de muertes, un poco más de 6.000 por el coronavirus, arrecia su ataque contra Venezuela, su presidente y sus instituciones constitucionales,, al estilo del Viejo Oeste ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por la cabeza del presidente, Nicolás Maduro, alentando al terrorismo y mercenarios internacionales a su búsqueda o asesinato:en el peor de sus estilos de potencia imperialista intenta imponer una junta de gobierno de bolsillo y para completar anuncia maniobras militares moviendo una flota de barcos y submarinos de guerra en la frontera marítima con el vecino país. Todo esto a nombre de su concepto de democracia y sus particulares intereses geoestratégicos por los cuales nunca ha ocultado sus intenciones intervencionistas en Venezuela .La CUT rechaza como lo ha hecho permanentemente todo intento de intervención de las superpotencias en nuestro hermano país y, en particular, el vulgar intervencionismo de los EE.UU. que ha sido acompañado vergonzosamente por el presidente lván Duque. Los trabajadores en conjunto con las fuerzas democráticas del país exigimos que Colombia no participe en esta aventura norteamericana.Este rechazo lo sustentamos en el principio universal del respeto a la autodeterminación de los pueblos, el cual siempre hemos defendido. Corresponde al pueblo de Venezuela libre y autónomamente resolver sus asuntos internos sin ninguna intromisión externa lo cual debe ser acompañado por el hermano pueblo latinoamericano y los pueblos del mundo.Bogotá, 3 de abril de 2020.