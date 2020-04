Asociación de Amistad Filipinas-Venezuela Bolivariana condena falsos cargos imperialistas de EEUU contra el país

02.04.20 - La Asociación de Amistad Filipinas-Venezuela Bolivariana (PBVFA, por sus siglas en inglés) envió un comunicado a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Manila, mediante la cual expresa su apoyo al presidente Nicolás Maduro y al pueblo venezolano contra los falsos cargos imperialistas de Estados Unidos.



En su misiva, la PBVFA manifiesta lo siguiente:



La Asociación de Amistad Filipinas-Venezuela Bolivariana (PBVFA) es una con todos los pueblos amantes de la paz del mundo al expresar nuestra solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo venezolano mientras la máquina de guerra imperialista de EE.UU. lanza otro ataque contra el derecho de una nación soberana a la autodeterminación y la paz.



En el apogeo de una pandemia global, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elige violar el derecho internacional y bombardear al mundo con otra ola de desinformación masiva al acusar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a otros altos funcionarios de narcotráfico. Mientras tanto, el liderazgo rápido y decisivo del presidente Maduro anunció una serie de medidas para proteger a los venezolanos de los graves efectos de la crisis del Coronavirus.



Entre las medidas se encuentran la suspensión por seis meses de la renta comercial y residencial, incluidos los pagos de capital e intereses de préstamos; un bono especial del gobierno y los salarios para las pequeñas y medianas empresas están reservados para los trabajadores que serán pagados por el gobierno venezolano hasta septiembre; y un plan agrícola integral que subsidiará cajas de alimentos para 7 millones de familias, entre otras.



El Fondo Monetario Internacional ha rechazado una petición venezolana para un préstamo de emergencia de US $ 5 mil millones para enfrentar la crisis de salud del Coronavirus. Associated Press informó la noche del lunes, 16 de marzo, que el Fondo no estaba en condiciones de considerar la solicitud de Venezuela. Según un comunicado, el FMI no tiene claridad sobre el reconocimiento del gobierno de Maduro.



Claramente, las sanciones económicas de los Estados Unidos contra Venezuela, que durante años han socavado el desarrollo social y económico completo en el país, no pueden evitar que la República Bolivariana sirva a su pueblo en estos tiempos difíciles.



Esto está en marcado contraste con el fracaso de Trump para contener la propagación exponencial del virus y proporcionar una respuesta médica inmediata. Trump también ha endurecido las sanciones de Estados Unidos contra Irán, prohibiendo a los iraníes acceder a medicamentos y equipos médicos muy necesarios para salvar vidas en medio del brote de Covid-19.



La PBVFA cultiva lazos significativos y fructíferos no solo con el pueblo de Venezuela sino también con organizaciones de solidaridad en toda América Latina, el Caribe, África, América del Norte, Europa y Asia a través de los esfuerzos minuciosos de Venezuela para reunir a los movimientos populares y los partidos revolucionarios en todo el mundo.



El cultivo, el apoyo y la construcción de lazos más fuertes entre los movimientos en todo el mundo, por los cuales la República Bolivariana de Venezuela y el Presidente Maduro son conocidos, amados y respetados, es una alternativa indispensable a la actual pandemia mundial. Necesitamos el más comprometido, de principios y el más brillante de nuestros pueblos para construir el frente único internacional antiimperialista, no solo para responder a la pandemia global sino también para construir caminos, sistemas y futuros alternativos que prioricen y honren las vidas humanas sobre las ganancias.



Condenamos a la élite de Washington por difundir mentiras sobre líderes revolucionarios venezolanos ejemplares: ¡Nicolás Maduro y Diosdado Cabello! ¡Alto a los ataques a los gobiernos que sirven al pueblo! ¡No nos inclinaremos ante los ataques imperialistas de Estados Unidos! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la solidaridad internacional!.

