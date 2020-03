Canciller Arreaza rechaza plan de transición de Pompeo: "Las decisiones de Venezuela se toman en Caracas"

31-03-20.- El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, se pronunció este martes en torno a la propuesta del gobierno de Estados Unidos para el establecimiento de un gobierno de transición en Venezuela y asegurando que “las decisiones de Venezuela se toman en el Palacio de Miraflores” en Caracas.



“Ellos pueden decir lo que quieran y cuando quieran, pero las decisiones en Venezuela se toman aquí y con las instituciones (…) pierden el tiempo en su laberinto”, afirmó durante una entrevista al medio colombiano, BluRadio.



"No hay ninguna posibilidad de que el presidente Nicolás Maduro acepte un gobierno de transición", aseguró en respuesta a la propuesta hecha este martes por el secretario de Estado, Mike Pompeo, entre otras, crear un gobierno en el que no esté Nicolás Maduro ni Juan Guaidó



“Las decisiones de Venezuela se toman en Caracas, no estamos tutelados ni por Washington ni por otra capital. Ellos pierden su tiempo en su laberinto”, aseguró.



Además, expresó que están preparados para cualquier escenario con los Estados Unidos, sin embargo, aseguró que “queremos tener buenas relaciones con todos los países, incluso con los EEUU”.



Reiteró que Venezuela “es un país soberano, las sanciones son ilegales, van contra la carta de las Naciones Unidas”.



Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU, presentó este martes el "Plan Marco Democrático para Venezuela", que propone que Maduro y Guaidó den un paso al costado y entregar el poder a un consejo de estado de cinco miembros, el cual gobernaría hasta la realización de elecciones generales a fines de 2020.



Vea también: