EEUU propone eliminar sanciones si Venezuela establece un gobierno de transición sin Maduro y sin Guaidó

31.03.20 - El Gobierno de Trump está pidiendo un gobierno de transición en Venezuela compuesto por la oposición y algunos miembros del Partido Socialista del presidente Nicolás Maduro y está presentando por primera vez cómo podrían levantarse las sanciones de Estados Unidos, incluso en el vital sector petrolero.



Así lo asegura la agencia Reuters. El secretario de Estado Mike Pompeo debía anunciar el "Marco de transición democrática" de la administración para Venezuela, que, según un documento visto por Reuters, ofrece una "ruta de salida secuenciada" detallada de las duras sanciones de Estados Unidos si Maduro y sus aliados cooperan.



Reuters indicó que "no será tarea fácil atraer a Maduro, que se ha mantenido en el poder a pesar de una escalada constante de los esfuerzos de Estados Unidos para expulsarlo, a un proceso de reconciliación política".



La iniciativa se produce menos de una semana después de que el Gobierno de EE UU. Tomó una táctica más confrontativa, acusando a Maduro y a más de una docena de otros altos funcionarios venezolanos actuales y anteriores por cargos de "narcoterrorismo", acusaciones que calificó de falsas y racistas.



El poder de permanencia de Maduro se ha convertido en una fuente de frustración para el presidente Donald Trump, dijeron en privado funcionarios estadounidenses. Maduro retiene el respaldo de los militares, así como de Rusia, China y Cuba.



"El régimen está ahora bajo una presión más fuerte que nunca", dijo a Reuters el Representante Especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, al prever el plan. "Tal vez esta presión conduzca a una discusión seria dentro del régimen".



La propuesta de Estados Unidos, que Abrams dijo que fue aprobada por Trump, llama a Maduro a "hacerse a un lado" y a que la Asamblea Nacional controlada por la oposición "elija un gobierno de transición inclusivo aceptable para las principales facciones" y luego supervise las elecciones a fines de 2020.



Pero en lo que parece ser un debilitamiento del tono estadounidense hacia Maduro, Abrams dijo que el plan no requería que lo obligaran al exilio e incluso sugirió que "podría postularse teóricamente" en las elecciones.



Con expertos que consideran a Venezuela entre los países que podrían verse más afectados por el coronavirus, el líder opositor Juan Guaido propuso durante el fin de semana la formación de un gobierno de emergencia de miembros de todo el espectro político para combatir la enfermedad respiratoria.



El plan de Estados Unidos busca aprovechar el esfuerzo de Guaidó, quien ha sido reconocido por Washington y otras 50 naciones como el presidente legítimo del país.



La propuesta representa un tono significativamente menos belicoso de los pronunciamientos de la administración desde enero del año pasado cuando Guaidó invocó la constitución para asumir una presidencia interina rival, argumentando que la reelección de Maduro en 2018 fue una farsa. Maduro llama a Guaidó un títere estadounidense.



Pero el éxito del marco, que exige un reparto del poder entre la oposición liderada por Guaidó y los legisladores del chavismo, dependerá en última instancia de que los líderes socialistas se vuelvan contra Maduro, la misma estrategia que Guaidó no ha podido ejecutar.



En 2019, las autoridades estadounidenses ofrecieron levantar partes individuales de las sanciones a cambio de acciones específicas del gobierno de Maduro, pero eso no llevó a los aliados de Maduro a aceptar un acuerdo, dijeron a Reuters dos fuentes familiarizadas con la situación.



Se considera nuevamente que los legisladores del chavismo rechazan cualquier plan de los Estados Unidos porque corren el riesgo de ser expulsados de las filas del gobierno.



Sin embargo, una nueva oferta de alivio de sanciones busca persuadirlos para que se separen de Maduro, cuya reacción inmediata, dijo Abrams, "será rechazar esto".



Las sanciones individuales a docenas de funcionarios del gobierno venezolano podrían levantarse tan pronto como renuncien a sus cargos en una transición, dijo Abrams.



Las sanciones económicas más amplias, incluidas las del sector petrolero venezolano y la compañía petrolera estatal Pdvsa, se eliminarán solo después de que Maduro deje el cargo y se retiren todas las "fuerzas de seguridad extranjeras", en referencia a los operativos cubanos y un pequeño contingente ruso, dijo Abrams.



Según el plan, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral serían reemplazados, los presos políticos liberados y la censura terminada, según el documento del Departamento de Estado. Guaidó también renunciaría durante la transición.



Abrams dijo que si se adoptara el marco, habría la posibilidad de ayuda para Venezuela del Fondo Monetario Internacional y la administración también solicitaría al Congreso de los Estados Unidos que apruebe la ayuda.