Red de Intelectuales y Artistas llaman a suscribir documento en contra de las sanciones y acusaciones recientes contra Venezuela

27.03.20 - El capítulo venezolano de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad emitió este viernes un comunicado ante la pandemia Covid-19 que amenaza a la humanidad, en el que también rechazan las sanciones ilegales contra Venezuela y las recientes acusaciones falsas de narcotráfico y terrorismo contra altas autoridades venezolanas, acompañadas de ofrecimientos de dinero para capturarlas. El comunicado fue publicado en su cuenta Twitter @humanidadenred, y llaman a todas y todos los interesados a adherirse escribiendo al correo humanidadenred@gmail.com.En el documento, señalan apoyar las medidas de cuarentena adoptadas oportunamente por gobiernos como el de Venezuela para detener la propagación del virus, y a todas las medida preventivas y terapéuticas que se están tomando. Exhortan a que los recursos sean puestos al alcance de toda la población y no sólo de aquellos que puedan pagarla, e instan a que cesen o se desenfaticen los conflictos y controversias que dividen a la humanidad.Rechazan que, en tiempos como estos, «algunas potencias hegemónicas prosigan o intensifiquen sus estratégicas prácticas» para destruir la humanidad, «multiplicando actos hostiles de guerra no convencional contra poblaciones no combatientes tales como bloqueos, confiscación ilegítima de bienes indispensables o intercepción de envío de víveres o medicinas, prohibición de relaciones comerciales e incluso atentados terroristas contra mandatarios y ciudadanos particulares», lo que viola el Estatuto de Roma.En este caso, denuncia el documento que «entre estos actos delictivos se encuentra la masiva confiscación de activos y de reservas de Venezuela en el extranjero, medidas prohibidas por la Convención de la ONU sobre bienes de los Estados en el exterior». Señalan que es un crimen de lesa humanidad que es aún más grave cuando se perpetra ilegítimamente contra un país pacífico.Señalan que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se pronunció pidiendo que «las mal llamadas sanciones económicas deberían atenuarse o suspenderse», y rechazan que el Fiscal General estadounidense presentó cargos formales de «narcoterrorismo, tráfico de armas, lavado de dinero y corrupción» contra el Presidente de Venezuela y otros altos funcionarios del país. Por ello, consideran «verdaderamente grotesco» que la potencia que es el mayor traficante de armas y el mayor consumidor de drogas del planeta, «en lugar de corregir sus graves problemas internos, acuse a un país que no produce drogas ni armas y que ha adoptado todas las medidas eficaces conducentes a evitar su tráfico».Denuncian además el uso de drones por parte de esta potencia para asesinar dirigentes particulares de países con los que no está en guerra, y el establecer recompensas millonarias por el secuestro del Presidente venezolano y sus colaboradores.El documento finaliza llamando a la solidaridad con las medidas para controlar la pandemia, y repudio contra «los delitos de lesa humanidad, el bloqueo y la incautación ilegítima de bienes» para diezmar poblaciones enteras.«Nada más humano que defender la humanidad; defenderla es defendernos», dice el texto para culminar.A continuación, el texto completo.