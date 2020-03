Piden en Estados Unidos cese de represalias contra Cuba y Venezuela

27.03.20 - Varias organizaciones de las ciudades norteamericanas de Miami y Nueva York pidieron al gobierno de Estados Unidos suspender las represalias a Cuba y Venezuela ante la pandemia del nuevo coronavirus.



En una nota de prensa difundida este viernes, manifestaron que se unen al llamado realizado en ese sentido por el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Servicio Mundial de Iglesias, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, y gobiernos y organizaciones en diferentes países.



Hacemos un urgente llamamiento al gobierno de Estados Unidos para que en estos momentos de grave crisis provocada a nivel mundial por la pandemia de la Covid-19, suspenda aquellas sanciones impuestas a los pueblos de Cuba y Venezuela, expresó el texto.



Las agrupaciones firmantes subrayaron la importancia de que pueda garantizarse a esos dos pueblos el acceso a suministros de salud, asistencia y alimentos, y a todo aquello que dificulte o impida una respuesta adecuada a la actual pandemia.



Entre los firmantes de la carta están la Alianza Martiana, la Asociación Cultural José Martí, la Asociación de Mujeres, la Brigada Antonio Maceo, el Círculo Bolivariano de Miami Negra Hipólita y Cuban Americans for Engagement, la Fundación por la Normalización de las Relaciones entre Estados Unidos y Cuba, Labor Community Alliance of South Florida, la Liga de Defensa Cubano Americana, Socialist Workers Party y Solidaridad Judía.



Esta semana el secretario general de ONU, António Guterres, pidió levantar sanciones impuestas a diferentes países para garantizar el acceso a alimentos, suministros de salud y asistencia.



Por su parte, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, consideró que las restricciones mantenidas por Estados Unidos, la Unión Europea y otras potencias sobre varios países impactan de forma negativa en la salud pública por la falta de medicamentos y equipos para combatir el peligroso virus.



