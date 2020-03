Secretaria ejecutiva de la CEPAL: "Estados Unidos debería levantar las sanciones económicas que ha impuesto a Venezuela"

Alicia Bárcena: “Todas las sanciones relacionadas con la salud, medicinas y ayuda humanitaria deberían ser suspendidas”.

19.03.20 - La Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) vaticinó el jueves que la crisis humanitaria de Venezuela se agravará aún más por la pandemia de coronavirus, y exhortó a los organismos multilaterales a pensar en la población y ofrecer ayuda.



“Necesitamos entender que existe una necesidad urgente de ayuda humanitaria” en Venezuela, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, quien también pidió a Estados Unidos que levante las sanciones económicas que ha impuesto a ese país para ayudarle a capear el coronavirus. Reseñó la agencia AP.



“La comunidad internacional debe pensar en la gente… No podemos dejar a nadie de lado en esta crisis”, sostuvo en una conferencia telefónica sobre los efectos del coronavirus en Latinoamérica organizada por El Diálogo Interamericano, un centro de análisis e intercambio político con sede en Washington.



El gobierno venezolano ha reportado hasta ahora 42 personas contagiadas.



Bárcena dijo que Estados Unidos debería levantar las sanciones económicas que ha impuesto a Venezuela, por que si continúan “la gente no tendrá acceso a suministros ni remesas”.



Las sanciones de Washington afectan a la compañía petrolera venezolana y a decenas de figuras del entorno de Maduro, incluyendo al propio gobernante. También impiden el acceso de Venezuela a fuentes de financiamiento internacional.



Tras destacar que Venezuela también siente el impacto de la caída de los precios del petróleo, Santiago Levy, experto del centro de investigaciones The Brookings Institution y exviceministro de Finanzas de México, coincidió con la directiva de la CEPAL.



“Todas las sanciones relacionadas con la salud, medicinas y ayuda humanitaria deberían ser suspendidas”, expresó Levy. “Y si los bancos multilaterales como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y el Banco Mundial, no son capaces por otros motivos de canalizar los recursos, entonces deberíamos usar los canales de las Naciones Unidas“, dijo tras considerar que Venezuela debería recibir la misma ayuda que otros países.



“Este no es momento de sanciones“, aseguró.



El mismo jueves, el presidente Nicolás Maduro aseguró en la televisión estatal que Estados Unidos recrudeció la persecución de embarcaciones y aviones con destino a Venezuela en medio de la pandemia del COVID-19, aunque no ofreció pruebas.