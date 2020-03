(VIDEO) Arreaza: EEUU debe reflexionar ante pandemia del coronavirus y cesar agresiones contra Venezuela

15.03.20 - El ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, instó este domingo al gobierno de Estados Unidos (EEUU) a reflexionar ante la amenaza del coronavirus en el mundo para que cese sus agresiones contra Venezuela, con la imposición de medidas coercitivas unilaterales que dificultan la adquisición de insumos médicos en el exterior para la prevención de esta pandemia."Ojalá el gobierno de EEUU tome en cuenta esta complicada situación de salud pública, reflexione y cese sus agresiones contra Venezuela, Cuba, Irán, Zimbabue, y el resto de naciones que agrede económicamente, pues hace más difícil la atención a problemas como éste", indicó el canciller en el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen, este domingo.Cabe destacar que Venezuela confirmó 8 casos nuevos de coronavirus en el país, que se suman a los dos detectados el pasado viernes.Arreaza recalcó que este bloqueo económico, comercial y financiero afecta a todos los sectores de la población venezolana, desmejorando su calidad de vida."Es una agresión además, que es multiforme, que tiene múltiples frentes, es una agresión que afecta a todos los sectores y dimensiones de la sociedad venezolana; no es una agresión exclusivamente política, económica o comercial", subrayó.Es por ello, que el Gobierno Bolivariano presentó el pasado mes de febrero una demanda contra Estados Unidos por delitos de lesa humanidad, por la imposición de medidas unilaterales y coercitivas, ante la Corte Penal Internacional."El bloqueo es criminal y lo hemos denunciado en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, lo hemos llevado a la Corte Penal Internacional para que allí sea investigado y neutralizado. Lo hacemos apegados al derecho internacional, nosotros no estamos buscando atacar al pueblo de los Estados Unidos, ni poner bombas ni bloquearlos, nos apegamos a la Carta de las Naciones Unidas, al derecho internacional público, para defender al pueblo", enfatizó.En este escenario, Venezuela respalda el derecho internacional para que reine la igualdad y condiciones justas para el desarrollo humano de los pueblos, apuntó."Nosotros nos acogemos al derecho internacional porque es el escudo que tienen los pueblos para que reine la igualdad, para que podamos avanzar en condiciones justas de desarrollo humano de los pueblos", expresó.Durante su intervención aconsejó a los ciudadanos estadounidenses a tomar las riendas de su país a través de los mecanismos democráticos para alcanzar y lograr los cambios que sean necesarios."El pueblo de EEUU a través de sus mecanismos democráticos debe generar cambios que le pongan fin al imperialismo, que EEUU siga siendo potencia en lo tecnológico, económico y hasta militar, pero para ayudar a la humanidad, no para dominarla", puntualizó.Vea la entrevista en el programa "José Vicente Hoy"