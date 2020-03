(VIDEOS) Washington convoca al embajador chino por la sugerencia de un funcionario de Pekín de que el Ejército de EEUU estaría detrás del coronavirus

13.03.20 - El Departamento de Estado de EE.UU. ha convocado este viernes al embajador de China, Cui Tiankai, para expresar su protesta a los comentarios de un portavoz del Ministerio de Exteriores del país asiático que sugirió, sin presentar pruebas, que el Ejército norteamericano sería responsable del brote del nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan.



El subsecretario para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, David Stilwell, ha convocado a Cui por lo que ha calificado como una campaña de desinformación "flagrante y global" sobre el coronavirus,informan medios locales.



El embajador chino fue filmado saliendo de las dependencias del Departamento de Estado en Washington. El diplomático no ha contestado a las preguntas de los reporteros que estaban en el lugar.

Anteriormente este jueves, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lijian Zhao, exigió a EE.UU. que revele lo que está ocultando sobre los orígenes del covid-19, llegando a sugerir que el Ejército estadounidense "ha llevado" el coronavirus a China.En una serie de tuits Zhao se refirió a las recientes declaraciones de Robert Redfield, director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en la Cámara de Representantes de EE.UU.Este miércoles, Redfield reconoció que algunos casos del coronavirus en EE.UU. fueron clasificados erróneamente como influenza ya que los médicos no tenían una prueba precisa para la nueva epidemia en aquel momento. El alto cargo no dio detalles sobre cuándo aparecieron estos casos mal evaluados por primera vez, y solo señaló que "algunos casos han sido diagnosticados de esa manera".¿Qué dijo exactamente Redfield?Hablando sobre el hecho de que en EE.UU. no hay equipos de prueba suficientes, el miembro de la Cámara de Representantes, Harley Rouda, le preguntó a Redfield si sin estos 'kits' de prueba "es posible que aquellos que han sido susceptibles a la influenza hayan sido clasificados erróneamente en cuanto a lo que realmente tenían" y si "es muy posible que en realidad tuvieran el covid-19".Redfield respondió que la práctica estándar requiere primeramente hacer pruebas para detectar la influenza. "Pero solo si les fueron realizadas las pruebas. Entonces, si no se les hicieron las pruebas, no sabemos qué es lo que tenían", concluyó Rouda, al tiempo que preguntó si en EE.UU. hay personas "muriendo por lo que parece ser influenza, cuando en realidad podría ser el coronavirus"."Algunos casos han sido diagnosticados de esa manera en Estados Unidos hasta la fecha", respondió el director de los CDC."Los CDC fueron pillados en el acto"¿Cuándo apareció el paciente cero en EE.UU.? ¿Cuántas personas están infectadas? ¿Cómo se llaman los hospitales? Podría ser el Ejército estadounidense quien llevó la epidemia a Wuhan", señaló este jueves a través de su cuenta en Twitter el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, reaccionando de esta manera a las declaraciones de Redfield.Zhao además pidió a EE.UU. que sea "transparente" y que haga "públicos sus datos". "¡EE.UU. nos debe una explicación!", declaró el vocero.En un tuit separado Zhao también instó en que EE.UU. informara a China sobre cuántos de los "34 millones de casos de influenza y 20.000 muertes" reportados por Washington están relacionados con el covid-19.Sin embargo, el portavoz no elaboró cómo o cuándo el Ejército de EE.UU. "llevó" el covid-19 al territorio de China.