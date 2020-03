(VIDEOS) En Caracas las chavistas marcharon para celebrar la lucha de la mujer trabajadora venezolana

08.03.20 - Los seguidores del Gobierno venezolano se movilizaron este domingo en Caracas para celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, figura que ha hecho frente al bloqueo de Estados Unidos contra esa nación sudamericana, indicó el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello.«Marchamos por el reconocimiento de las luchas emprendidas por la mujer venezolana, que ha estado al frente hoy que Venezuela es bloqueada criminalmente por el imperialismo, expresó Cabello durante su intervención en la movilización.La marcha inició en la Plaza Morelos (oeste) hasta el Panteón Nacional en el centro de la capital.«La mujer venezolana que es la que recibe todas las descargas en la casa, en el hogar, en el trabajo, en la calle, porque es la anda con sus hijos para arriba y para abajo, y si la mujer venezolana no se ha rendido aquí no se rinde nadie», señaló el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV).Cabello destacó que las medidas coercitivas impuestas por EEUU buscan afectar además a las mujeres de ese país caribeño.«Cuando hay medidas unilaterales y que no hay medicinas o alimentos a la primera que atacan es a la mujer, pero ellas han asumido una posición de lucha y batalla», sostuvo.El presidente de la Constituyente manifestó que la mujer venezolana es la primera que sale a la batalla para defender a su país.Cabello convocó a movilizarse el próximo 10 de marzo, día en el que el opositor Juan Guaidó también había llamado a una marcha hasta a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).Por su parte, la ministra de la Mujer y la Igualdad de Género, Asia Villegas, resaltó el papel de la mujer en la producción de productos y protección de sus derechos, ante el asedio que han sufrido por presiones de gobiernos extranjeros.«Nuestras mujeres asumieron el liderazgo de avanzar en la resistencia constructiva, nos limitaron el acceso a alimentos y medicamentos, y sin embargo, nuestras compañeras productoras avanzaron el producción de jabón y de productos de higiene personal, nuestras promotoras de parto humanizado asumieron acompañar las preñadas (embarazadas) de la patria, las defensoras comunales de los derechos de la mujer asumieron la defensa por el derecho a la mujer a una vida libre de violencia», indicó.En otro lado de la capital, en el sector Chacaíto (este), un grupo de mujeres y hombres protestó por el incremento de feminicidios en el país y para visibilizar ese problema «grave», que afecta las mujeres venezolanas.De acuerdo con las cifras recabadas por diversas organizaciones feministas a través de medios digitales, en 2019 se registraron 167 feminicidios en Venezuela y en lo que va de 2020 se han reportado 43 casos.