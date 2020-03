Ocho claves para entender denuncia interpuesta por Venezuela ante Corte Penal Internacional

05.03.20 - El Gobierno Nacional dirigido por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el 13 de febrero ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, los graves delitos cometidos contra el pueblo a raíz del bloqueo y la imposición de medidas unilaterales y coercitivas por parte del gobierno de Estados Unidos, que además han sido auspiciadas por sectores de la extrema derecha nacional.

El canciller de la República, Jorge Arreaza, acudió ante la fiscalía del CPI, donde dio a conocer que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington desde 2014 constituyen un crimen de lesa humanidad, según lo establecido en el Artículo 7 del Estatuto de Roma, por el cual se rige ese tribunal internacional.

Cualquiera de los actos que constituya “un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, es como define este Estatuto los crímenes de lesa humanidad.

La acción llevada adelante por Venezuela en defensa de la soberanía nacional y los derechos humanos del pueblo venezolano tiene 10 aspectos claves para entenderla:

1.- ¿Por qué ante la CPI? Porque es el tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, agresión y de lesa humanidad. No es lo mismo a la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial de Naciones Unidas que trata principalmente las controversias entre Estados.

2.- ¿Qué es el Estatuto de Roma? Instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional adoptado en la ciudad de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998. Es importante destacar que Venezuela fue uno de los primeros países en rubricarlo y ratificarlo en 2002. También como dato curioso, Venezuela se negó a firmar la American Service Members Protection Act, que excluye a oficiales militares y del Gobierno de EE.UU. En contraparte, EE.UU. no ratificó el Estatuto y en consecuencia no forma parte de la Corte Penal Internacional.

3.- ¿Cómo fue la remisión de Venezuela ante la CPI? Puede ser de tres formas:

a) Por remisión de uno de los Estados Parte.

b) Por solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU.

c) Por la iniciativa del Fiscal de la CPI de iniciar una investigación.

En este caso, Venezuela ejerció su derecho como Estado miembro, con la intención que la Fiscalía investigue algunos de los delitos tipificados en el Estatuto y determine si se debe acusar por tales crímenes a una o varias personas.

4.- ¿Cuáles crímenes denunció Venezuela?

Crímenes de lesa humanidad:

Medidas coercitivas unilaterales han coartado los derechos humanos del pueblo venezolano y afectado la economía del país.

Ataque a la importación de alimentos y medicamentos.

Ataque contra el Sistema Eléctrico Nacional y servicios públicos.

Restricción de los activos que tiene Venezuela en el exterior y asfixia económica reconocida públicamente.

Ataque al derecho al pueblo al desarrollo productivo.

5.- ¿Por qué son crímenes de lesa humanidad?

Las medidas coercitivas y unilaterales comprenden todos los elementos del crimen de lesa humanidad, en los términos previstos en el Estatuto de Roma, a saber:

a) “…un ataque…” (no militar) Un ataque es una línea de conducta que implica la comisión múltiple de los actos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto. b) “…generalizado o sistemático…” (no se dirige necesariamente a un grupo específico y se extiende en el tiempo) c) “…contra una población civil…” d) “…de conformidad con la política de un Estado o de una organización…” (como efectivamente lo ha ejecutado el Gobierno norteamericano, mediante leyes, decretos, decisiones ejecutivas, regulaciones, amenazas y demás acciones multiformes).

6.- ¿Cuáles han sido las consecuencias de la medidas coercitivas y unilaterales en la población?

Aumento de la mortalidad infantil y de personas adultas.

Muertes de pacientes en Venezuela y en el extranjero sometidos a tratamientos de alto costo.

Impacto negativo en el funcionamiento de la economía venezolana.

Reducción de los ingresos del país por restricciones aplicadas.

Expropiación de activos petroleros.

Bloqueo al comercio internacional del petróleo venezolano.

Incremento de enfermedades.

Reducción de la ingesta calórica.

Contracción en la importación de alimentos

Afectación en servicios públicos.

7.- ¿Por qué Venezuela invoca ante la CPI la “jurisdicción basada en los efectos”?

Porque Estados Unidos no ratificó el Estatuto de Roma y, por tanto no es Estado Parte de ese instrumento. Por ello, en el documento consignado por Venezuela se invoca la tesis de la “jurisdicción de efectos” o “jurisdicción basada en los efectos”. Pero ¿qué significa eso? Que aunque los delitos se cometieron desde un Estado que no es parte del Estatuto de Roma, los efectos nocivos del delito se producen en el territorio del Estado Parte, a saber, Venezuela, afectando a la población civil de dicho Estado.

El documento presentado por Venezuela citan diversos casos conocidos por la CPI donde la Fiscalía ratificó su competencia para investigar a nacionales de Estados que no son parte del Estatuto de Roma.

Es decir, la CPI sí tiene competencia para juzgar a autoridades de los Estados Unidos por las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra Venezuela.

8.- ¿Cuál es el procedimiento que seguirá la denuncia?

Le toca ahora a la Fiscalía de la CPI realizar indagaciones que conduzcan a un examen preliminar y posteriormente iniciar una investigación dirigida a determinar si se cometió alguno de los delitos previstos en el Estatuto de Roma y la persona o personas responsables de tales hechos.

Venezuela busca justicia con esta acción soberana ante las acciones ejercidas desde el despacho oval que han afectado a la población sin distinción alguna, luego que Estados Unidos ha producido un daño inconmensurable al pueblo de Venezuela que se mide en vidas, afectación a la vida y a la salud de millones de personas, y en especial de los grupos vulnerables, niños, niñas, adolescentes, personas con diversidad funcional, adultos mayores, pacientes y enfermos.

De ahí que Venezuela busca visibilizar y sensibilizar a nuestro pueblo y al mundo sobre estos graves delitos, así como señalar y juzgar a los responsables y presionar por la derogatoria de estas medidas ilegales, violatorias del Derecho Internacional y de la dignidad humana.