Brasil: Lula defiende detención de opositor Juan Guaidó

05.03.20 - El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva defendió la detención del cabecilla opositor Juan Guaidó, reconocido hoy como "gobernante encargado de Venezuela" por Estados Unidos y sus aliados, como el gobierno de Brasil bajo el mando de Jair Bolsonaro.



‘Europa y Estados Unidos no podrían haber reconocido a un farsante que se autoproclamó presidente (Guaidó)’, afirmó Lula durante una extensa entrevista con el portal de noticias UOL, publicada anoche, pero realizada el 21 de febrero.



‘No es correcto, porque si ahora la moda es tirar la democracia a la basura y cualquier deshonesto puede proclamarse presidente, ya sabes. Ahora yo podría proclamarme presidente de Brasil, pero ¿qué pasa con la democracia, hacia dónde va?’, cuestionó el exdirigente obrero.



Precisó que el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, está ‘tomando la iniciativa de conversar, no Guaidó, a quien le gustaría, de hecho, incluso tratar de forzar a los estadounidenses a invadir Venezuela’.



Lula insistió en que Guaidó ‘debería haber quedado preso y Maduro resultó tan democrático que no lo detuvo cuando fue a Colombia para tratar de instigar la invasión a Venezuela’.



Interrogado sobre si Maduro era un demócrata, el exmandatario respondió que el político venezolano fue elegido democráticamente.



‘Si está haciendo un buen gobierno o no, ya eso es otra cosa. Ahora, no se da un golpe en todos los países que no están bien’, expresó.



El fundador del Partido de los Trabajadores advirtió que ‘no se puede criticar a Maduro y no criticar el bloqueo. El bloqueo no ataca a un soldado, no mata a los culpables, mata a los inocentes’, agregó, en alusión a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a ese país.



Para Lula, la mejor manera de salir de la crisis en Venezuela es dialogar con Maduro y argumentó que por su ‘experiencia de la política, del movimiento sindical, no hay manera de que puedas establecer un acuerdo si no es alrededor de una mesa con personas que piensan a favor y en contra’.



El exlíder del sector metalúrgico, quien actualmente realiza un recorrido por Francia, Suiza y Alemania, también defendió al expresidente Evo Morales que decidió renunciar al poder para buscar la paz en Bolivia.

