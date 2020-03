Venezuela denunció en la OMC las medidas coercitivas unilaterales del régimen de Trump

03-03-20.-Este 2 de marzo tuvo lugar una importante reunión en Ginebra, Suiza, de los Jefes de Delegación del Comité de Negociaciones Comerciales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el marco de los preparativos de la Duodécima Conferencia Ministerial, prevista a celebrarse en Nur-Sultán, Kazakstán, del 8 al 11 de junio de 2020.



El Embajador Jorge Valero, Representante Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la ONU y la OMC en Ginebra, Suiza, expresó que esta Conferencia se realizará en un momento crítico para el sistema multilateral de comercio, para el comercio mundial y para la cooperación internacional. La OMC se enfrenta hoy a la parálisis de su Órgano de Apelación del Sistema de Solución de Diferencias, debido al veto ejercido por Estados Unidos para nombrar sus nuevos integrantes.



En ese marco, debe hacer frente a impostergables reformas para corregir las asimetrías existentes en el comercio internacional. Asimetrías que se han acentuado en el mundo, a resultas de las políticas neoliberales que implementa el capitalismo global que generan pobreza y desigualdad.



En esta Conferencia –agrego el embajador bolivariano- se adoptarán decisiones sobre los acuerdos comerciales multilaterales que son regidos por la OMC y se tomarán decisiones vinculadas con los temas que actualmente son objeto de negociación, a saber: agricultura, subsidios a la pesca y comercio y desarrollo.



En las negociaciones en curso Venezuela viene planteando que las nuevas reglas multilaterales para la Agricultura y para los subsidios a la pesca deben traducirse en mayores oportunidades en favor del desarrollo agro-productivo y pesquero nacional de los países en desarrollo. Durante el debate en la OMC el Embajador Jorge Valero solicitó que se incorporen flexibilidades específicas para que estos países puedan alcanzar los objetivos de seguridad alimentaria, seguridad de los medios de vida y desarrollo rural.



En cuanto a las negociaciones de subvenciones a la pesca, Venezuela reiteró su compromiso con los elementos establecidos en el mandato negociador, especialmente, la inclusión de un Trato Especial y Diferenciado para los países en desarrollo y Países Menos Adelantados (PMA). En ese sentido, Venezuela aboga para que se alcancen normas más flexibles relacionadas con la pesca artesanal y en pequeña escala, que beneficien a países cuya sobrevivencia depende en alto grado de este tipo de pesca.



El Representante Venezolano mostró perplejidad frente a la imposibilidad de lograr una solución a la situación del Órgano de Apelación. Manifestó que el gobierno de Donald Trump sabotea el funcionamiento de la OMC, contrariando los esfuerzos de la gran mayoría de países que integran ese foro.



El acoso imperial contra el pueblo venezolano



Denunció, asimismo, el acoso que el Gobierno de Estados Unidos mantiene contra nuestro país. El Embajador Jorge Valero informó que el pasado 7 de febrero de 2020 ese gobierno, a través del Departamento del Tesoro, incluyó a la línea aérea CONVIASA en la lista de Entidades Especialmente Designadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.



Según el diplomático venezolano esta medida, arbitraria e ilegal, está diseñada para impedir el suministro de combustible, proveer servicios aeroportuarios, la provisión de servicios de mantenimiento, repuestos, hardware, software y seguros para las aeronaves de CONVIASA y forzar la suspensión de sus operaciones. Se sabotea así, el programa de repatriación de los miles de venezolanos y venezolanas que quieren retornar voluntariamente a nuestra Patria. Esta medida –subrayó- contradice los objetivos que persigue la OMC la cual busca que prele un trato equitativo y no discriminatorio en las relaciones comerciales entre países.



Manifestó el Embajador Jorge Valero que estas nuevas acciones forman parte del ataque sistemático y generalizado contra la población venezolana, ejecutado por el gobierno de Estados Unidos. Estos hechos han sido presentados por el Estado venezolano ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el pasado13 de febrero, a los fines de que se investiguen esos crímenes de lesa humanidad. Esperamos que se determinen responsabilidades y haya enjuiciamiento a los responsables, reivindicándose el derecho internacional y la vigencia de la institucionalidad multilateral.



Criminales medidas coercitivas unilaterales



Abundando en consideraciones el diplomático venezolano denunció ante la OMC que el gobierno de Estados Unidos ha adoptado, desde el año 2014, más de 300 medidas coercitivas unilaterales para afectar el funcionamiento de la economía y menoscabar los derechos humanos del pueblo venezolano, y las cuales han causado pérdidas a nuestro país por más de 120 mil millones de dólares.



Estas acciones criminales violan flagrantemente el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. En ese sentido rebeló que los prestigiosos economistas estadounidenses, Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot, del Center For Economic and Policy Research (CEPR), han señalado que esas genocidas medidas han causado más de 40.000 muertes en Venezuela.



Un sistema multilateral de comercio justo y equitativo



El Embajador Jorge Valero hizo un llamado a que el Sistema Multilateral del Comercio se defienda a sí mismo, frente a la imposición de pensamientos hegemónicos e imperialistas, y exhortó a los integrantes de la OMC a defender los principios que rigen la sana convivencia entre sus miembros, y el derecho que tienen éstos de disponer de sus propios recursos para satisfacer las necesidades sociales, con el sistema económico que soberanamente decidan darse.



La Revolución Bolivariana aboga por un Sistema Multilateral del Comercio que sea justo y equitativo. En este contexto, comparte con sus aliados del Sur la necesidad de promover espacios de política para impulsar estrategias de desarrollo soberanas e independientes, y nuevas formas de intercambio comercial basadas en los principios de complementación, cooperación y solidaridad, expresó finalmente el diplomático venezolano.