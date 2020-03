Carlos Raimundi: "Si se confirma que OEA jugó un rol fuerte para tumbar a Evo será como con EEUU e Irak"

01.03.20 - Si se llega a confirmar que la Organización de los Estados Americanos (OEA) jugó un rol para deslegitimar las elecciones generales bolivianas de octubre pasado, será similar a como EEUU justificó la invasión a Irak en 2003 con la presunta presencia de armas químicas, afirmó en declaraciones a Sputnik el nuevo embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi.



Un reciente informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, en inglés) descartó un fraude en las elecciones bolivianas de octubre, mientras que el informe al respecto de la OEA «fue determinante para crear un clima de golpe y dar argumentos a las FFAA y policiales para que, junto a elementos golpistas, derrocaran a Evo Morales», observó Raimundi.



«Y ahora el MIT dice que no hubo fraude y que Evo Morales triunfó en la primera vuelta. Hoy él está exiliado en Argentina y vetada su candidatura al Senado», constató el alto funcionario argentino.



De esta manera, opinó, «si se comprueba que (el actual secretario general de la OEA, Luis) Almagro jugó un rol fuerte en la deslegitimación de las elecciones y de Evo Morales… con la distancia del caso, es como cuando EEUU justificó la invasión a Irak porque supuestamente allí había armas químicas y al final no, nada».



México ya pidió explicaciones a la OEA por las discrepancias entre el informe del organismo internacional sobre las elecciones bolivianas y el estudio de los expertos del MIT.



La investigación realizada por dos expertos del MIT fue publicada el jueves 27 de febrero en el periódico estadounidense The Washington Post, según el cual la OEA «no tenía motivos para declarar que hubo fraude en Bolivia».



Los auditores de la OEA afirmaron haber encontrado «evidencia de fraude» luego de una suspensión del conteo preliminar, al analizar los resultados de la noche de las elecciones, destinados a rastrear el progreso del escrutinio antes del conteo oficial de los comicios del 20 de octubre de 2019, que cambió la tendencia.



La investigación de Jack R. Williams y John Curiel, del MIT Election Data and Science Lab, concluye, al contrario, que «no hay ninguna evidencia estadística de fraude que podamos encontrar», tras la suspensión del conteo.



Tras dimitir a su cargo en noviembre pasado, el expresidente y líder indígena boliviano Evo Morales llegó la Ciudad de México desde Bolivia en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.



La renuncia ocurrió pese a que el presidente convocó a nuevas elecciones, debido a que auditores de la OEA sugirieron repetir la votación ante «la constatación de irregularidades en el conteo de votos», en los comicios en los que, según el Tribunal Supremo Electoral, Morales resultó ganador.



La administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, concedió asilo político al exmandatario, alegando razones humanitarias y una situación de urgencia en Bolivia, donde su vida y su integridad corrían riesgo.



Morales viajó después a Cuba y a Buenos Aires, capital argentina, donde se ha establecido.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 454 veces.

La fuente original de este documento es:

Sputniknews (https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202002291090637416-si-se-confirma-que-oea-jugo-un-rol-fuerte-para-tumbar-a-evo-sera-como-con-eeuu-e-irak/)