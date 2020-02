(VIDEO) Roy Chaderton: Estamos en contraofensiva ante bloqueo de EEUU

29.02.20 - “Ya estamos en contraofensiva y estamos acostumbrándonos a contraatacar”, expresó este viernes el diplomático venezolano y excanciller Roy Chaderton, al analizar las victorias nacionales e internacionales del Gobierno Bolivariano en tiempo de bloqueo y persecución imperial.



“Antes nos dejábamos pasar varios strikes, pero ahora estamos más alertas, más combativos tomando las calles, posesionándonos de las calles que son nuestro hábitat natural para el combate y enfrentar a quienes quieren, como dijo Cipriano Castro, ‘hollar el suelo patrio’, pero no van a poder”, agregó en el programa 360° que transmite Venezolana de Televisión (VTV).



Calificó a la dirigencia apátrida opositora que encabeza Juan Guaidó como “villanos” que solicitan ataques desde afuera y recibiendo dinero a manos llenas “pero jamás nos pisarán y esa es la seguridad de un pueblo que resiste”. Confió en que el pueblo venezolano tiene capacidad de resistencia cada vez más fuerte con un camino, alma y sensibilidad superior que no tienen estos villanos.



Consideró que Guaidó es un ser de total vacuidad, tanto intelectual y espiritual, y gracias a esas condiciones que posee la oposición radical está a punto de colapso, reseñó VTV.



“Yo veo a la oposición, a los sectores respetables y responsables, que han logrado sujetarse al borde del abismo y han logrado regresar a terreno plano, mientras los otros se siguen cayendo”, ilustró con una metáfora gráfica.



Chaderton aseveró que no la tienen fácil los planificadores que desde EE.UU. financian y encabezan las operaciones de ataques, un posible asalto a Venezuela.



“Estamos superando el bloqueo, es una carrera de largo alcance sumando aliados y aislando a los traidores”, manifestó.



Lamentó que algunos de los gobiernos del sur de América se crean con derecho a dar lecciones a Venezuela. Consideró lastimosos los de Perú y Chile, y ahora el de derecha que está asumiendo en Uruguay.



Mientras que dedicó un comentario especial al de España, donde “no hayan cómo salirse del rollo en el que se metieron, creyendo en sus propias predicciones”.



Repudió que esa España que recibió tanto apoyo de Venezuela durante la guerra civil española, ahora quiera olvidar y pretende atacarnos.



“Son desagradecidos, pero pueden tener su derecho a ser resentidos, ya que los derrotamos en la guerra (independencia) y no olvidan que salieron apresuradamente del país con huellas de las botas de nuestros soldados en sus traseros”, expresó.



Chaderton aprovechó para advertir que el bloqueo contra Venezuela es un crimen de lesa humanidad que ha matado a muchos compatriotas por falta de medicinas y alimentos y pretende ser escondido o minimizado por la derecha mediática.



Comparó ese crimen con el asesinato del comandante Hugo Chávez, que lo hicieron de tal modo que nadie reaccionó. “Nos mataron al libertador del siglo XXI y se hizo con tanta discreción que se convirtió en enfermedad y malestar hasta que se nos fue”, lamentó.



“De la misma manera nos matan a niños venezolanos. Eso equivale a una masacre, un crimen contra la humanidad y sin embargo, salvo al experto de derechos humanos de la ONU, parece que no nos damos cuenta”, acotó.