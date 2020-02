(VIDEO) Constituyente María Alejandra Díaz: "Desde 2016 existe agresión permanente contra Venezuela"

10 Feb. 2020 - Desde 2016 se ha configurado una agresión permanente contra el pueblo de Venezuela y hay antecedentes en la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), expresó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente, María Alejandra Díaz.



Durante una entrevista realizada en el programa 360° que transmite Venezolana de Televisión, la abogada constitucionalista explicó que la Cidh “tiene como un techo y sugirieron a EE.UU. acabar con ese tipo de medidas coercitivas que atentan contra los derechos humanos”.



Destacó que las medidas pueden llegar a ser delitos de lesa humanidad “porque no están afectando a un grupo determinado, sino que afectan a toda la población civil al impedir que un país de manera soberana y con recursos pueda comprar medicinas, alimentos que no lo produce la nación”.



Díaz aseveró que la comisión que preside le propuso al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, individualizar las demandas para que sean más viables.



Resaltó que las grandes corporaciones deciden acompañar a Estados Unidos en esta violación masiva de derechos humanos porque para ellos “somos una amenaza inusual extraordinaria, pero nuestro modelo es incluyente y está en contra del neoliberalismo y centrado en el desarrollo del ser humano”.



La constituyente explicó que es lógico que un sistema capitalista se sienta amenazado ante un modelo constitucional como el venezolano: “Lo dijo uno de sus voceros, ellos no podían permitir que el modelo venezolano triunfara”.