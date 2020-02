(VIDEO) Presidente Maduro: "Trump está encaminando a EEUU hacia un conflicto de alto nivel contra Venezuela"

5 Feb. 2020 - El presidente venezolano, Nicolás Maduro, rechazó este miércoles las amenazas que profirió su par estadounidense, Donald Trump, contra Venezuela y aseguró que el objetivo del inquilino de la Casa Blanca es encaminar a EE.UU. "hacia un conflicto de alto nivel" contra el país suramericano."Yo propuse diálogo, querer diálogo no es una muestra de debilidad, pero Trump está encaminando a EE.UU. hacia un conflicto de alto nivel contra Venezuela. Yo llamo a los sectores honestos de EE.UU a enfrentar su política intervencionista, ilegal e inmoral", manifestó Maduro, durante un encuentro con representantes de la pequeña y mediana industria venezolana.Asimismo, el Jefe de Estado rechazó el apoyo que Trump le ha brindado al diputado opositor Juan Guaidó para impulsar su autoproclamación como supuesto "presidente interino"."En Venezuela el presidente no lo designa EE.UU., lo elige el pueblo en mandato popular. ¡Basta de tu obsesión extremista, Trump!", exclamó al respecto, tras recordar que este año se celebrarán las elecciones legislativas en el país suramericano."Tendremos elecciones legislativas para la Asamblea Nacional (AN), señor Donald Trump, y el pelele [Guaidó] que usted ha pretendido imponer en Venezuela se quedara sin trabajo", aseveró el mandatario, quien auguró una victoria del chavismo en esos comicios."Ese también será su fracaso, Mister Donald. Tus asesores te están llevando al fracaso al ponerte a ese títere al lado (...) Te llenaron de derrota, mentira y manipulación", agregó el presidente venezolano.El martes pasado, durante su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso estadounidense, Trump prometió "aplastar la tiranía de Maduro" y presentó a Guaidó, quien estuvo presente en ese acto, como "el verdadero y legítimo presidente de Venezuela".Estas expresiones y acciones fueron catalogados por la cancillería venezolana, a través de un comunicado, como "un agonizante esfuerzo por revivir la ya fracasada estrategia de cambio de Gobierno por la fuerza, apegado a un guión prefabricado, en medio de un espectáculo electoral circense", puesto que en noviembre de este año se celebrarán elecciones presidenciales en EE.UU.Video Fuente: TeleSUR