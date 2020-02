(VIDEO) Venezuela rechaza las "amenazas injerencistas y las groseras intromisiones" de Donal Trump

05-02-20.-El canciller Jorge Arreaza dio a conocer el pronunciamiento de Venezuela por medio de un comunicado que leyó en la sede del Ministerio para Relaciones Exteriores, en Caracas.05-02-20.-El texto señala que las declaraciones de “Trump ofende e irrespeta al pueblo venezolano al proferir violentas amenazas contra su integridad y contra el gobierno Constitucional, legítimo y democrático del presidente Nicolás Maduro”, dijo.Asimismo, calificó de “arrogante” la postura del mandatario estadounidense, y afirmó, que es una evidencia clara de su “desprecio” por la paz, el derecho internacional y por la soberanía venezolana.Arreaza reiteró que se mantendrán firmes y no cederán ante las “amenazas” del gobierno de Trump.A continuación el comunicado íntegro:La República Bolivariana de Venezuela rechaza enérgicamente y cumple con denunciar a la comunidad internacional las expresiones injerencistas y las groseras intromisiones en sus asuntos internos realizadas por Donald Trump, en el discurso anual ante el Congreso estadounidense.En un agonizante esfuerzo por revivir la ya fracasada estrategia de cambio de gobierno por la fuerza, apegado a un guión prefabricado en medio de un espectáculo electoral y haciendo uso de un discurso lleno de mentiras, sobinismo y declaraciones supremacistas, Trump ofende e irrespeta al pueblo venezolano al proferir violentas amenazas contra su integridad y contra el gobierno constitucional, legítimo y democrático del presidente Nicolás Maduro Moros.El gobernante estadounidense, en una delirante y arrogante alocución, en la que parecía resucitar el ya caduco destino manifiesto, reiteró su desprecio por la paz, por el derecho internacional, por la vida, y, en particular, su desprecio hacia la soberanía de Venezuela, contando con la vergonsoza complicidad de quienes se dedican a vender la patria a cambio de las humillantes migajas que les arroja su jefe, el señor Trump, dependiendo de su estado de ánimo.El pueblo venezolano no permitirá jamas que "Estados Unidos largue miseria en nuestra América en nombre de una falsa libertad", lo ha demostrado con creces al no ceder ante el chantaje, la amenaza y la injerencia promovida no por un Jefe de Estado, sino por un charlatán, soberbio, con ínfulas de emperador que pretende dominar su país y dominar el mundo entero a partir del engaño, la extorsión, la ignorancia y la fuerza.Venezuela es y será irrevocablemente libre e independiente; solo el pueblo venezolano determina y determinará su presente y su futuro victorioso, soberano y socialista.