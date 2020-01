(VIDEO) Javier Couso: "EEUU decide que Guaidó es presidente, y la UE dice 'sí señor'"

25 enero 2020 - El opositor venezolano Juan Guaidó convocó a una concentración de sus seguidores en el centro de Madrid durante su visita a España en el marco de su gira internacional. Mientras tanto, el alcalde la capital española adelantó que lo recibirán como presidente del país latinoamericano e incluso le entregarán una llave de oro.Al respecto, el analista y exdiputado del Parlamento europeo por España, Javier Couso, calificó esta acción como "insultante", pues el burgomaestre debería representar a toda la ciudadanía. "Entregar la llave de oro a un visitante quiere decir que lo estás alabando […] pero este señor lo único que ha hecho es intentar dar un golpe de Estado", señaló el experto en una entrevista a RT.Posición de la Unión EuropeaTras el reconocimiento de Guaidó como legítimo presidente de Venezuela por parte de la Unión Europea (UE), Couso considera que de esta forma se constata la "subalternidad" que tiene el bloque con Washington: "EE.UU. decide que ese señor [Juan Guaidó] es presidente porque se ha autoproclamado en una plaza sin cumplir con los requisitos que marca la Constitución venezolana […] y la UE lo que hace es decir 'sí señor'".Desde su punto de vista, la UE podría favorecer un clima de "diálogo y entendimiento" entre una oposición que acepte la legalidad y apartar a la oposición que es "golpista y violenta", y que no ha logrado los votos de la mayoría de la población.Por otra parte, al preguntarle las razones por las que la derecha española sigue apoyando a Guaidó después de conocer que su autoproclamación no fue exitosa, el ex eurodiputado considera que se ha construido una idea mediática de que en Venezuela se vive una dictadura.Con este escenario, Couso argumenta que la derecha juega con un intento de comparación en el que la izquierda apoyaría a una dictadura. "Yo que he estado aquí en todas las elecciones, se podrá criticar en buena lid muchas de las políticas que ha desarrollado el Gobierno de este país [Venezuela] pero es evidente que aquí no hay una dictadura", explicó el analista.¿Para qué se realiza la gira de Juan Guaidó?Además, Couso cree que la gira del mandatario autoproclamado es parte de un intento de EE.UU. para "prestarle los primeros auxilios a alguien que ya está muerto políticamente" y su posesión presidencial sería inimaginable en otros países como España.El exdiputado del Parlamento europeo se refirió a Juan Guaidó como un "muerto viviente" que "ya ni siquiera representa a toda la oposición".Finalmente, el político mencionó varias acusaciones graves de fraude y de enriquecimiento ilícito en el que estarían involucrados más de 400 millones de dólares donados a Guaidó y a sus seguidores, que "no se sabe dónde están".