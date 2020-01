Realizan Jornada de Solidaridad Mundial con Venezuela

Credito: PL

25 enero 2020 - Varias naciones organizan hoy una Jornada de Solidaridad Mundial con Venezuela, según anunció la activista estadounidense del Movimiento Code Pink, Terik Manson.



Durante el acto de clausura del Encuentro Mundial Contra el Imperialismo, por la Vida, la Soberanía y la Paz, efectuado en las inmediaciones del Parque Los Caobos, en Caracas, la luchadora social informó sobre esa acción solidaria con el país suramericano.



Manson declaró además durante su intervención que era un honor estar en Venezuela y resaltó la resistencia del pueblo venezolano.



Destacó, 'una de las cosas que más me dijeron en diciembre ustedes, y me repitieron incesantemente: este es nuestro país, este gobierno ha sido electo por nosotros'.



Por eso, aseguró 'Venezuela nunca va a caer ante Estados Unidos porque el pueblo de Venezuela jamás se rendirá ante los Estados Unidos'.



Puntualizó además '¿cómo no estar enamorado de un país y de una nación que se expresa de esa manera?. Esa realidad la desconoce en gran medida el gobierno de Donald Trump y es por eso que sigo viniendo a Venezuela porque eso es lo que me enamora de ese país'.



El Encuentro Mundial contra el Imperialismo, que sesionó del 22 al 24 de enero en esta capital reunió a más de mil 500 delegados nacionales y extranjeros, quienes debatiron sobre las agresiones militares del imperialismo en el siglo XXI.



Así como la preservación de la tierra, la búsqueda para un modelo económico sustentable, el plan de lucha para una agenda internacional antiimperialista y las experiencias de gobiernos progresistas en el mundo, entre otros.

