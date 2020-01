Divide y vencerás: cómo EEUU intenta desunir a los países del Caribe

25 enero 2020 - EEUU emplea en su política la famosa estrategia "divide y vencerás" para poder desunir a las naciones de América Latina y las del Caribe, escribe el periodista Enrique Moreno Gimeranez, citando en su artículo los casos concretos de cómo Washington ha utilizado esta táctica durante años.



Gimeranez destaca que la Casa Blanca que trata "despectivamente" a esta región del mundo como "su patio trasero" empleó tal estrategia en distintas ocasiones y de una manera diferente. En ocasiones Washington ofreció zanahorias a varios países de la región y castigó a otros con garrotes. En otras ocasiones utilizaba chantajes y provocaba conflictos que acababan "dinamitando mecanismos autóctonos de la integración".



El autor del artículo subraya que Washington intenta dividir a los Estados caribeños y latinoamericanos porque su unidad amenaza a "sus intereses imperiales". Esta es la causa por la que EEUU apoya al Grupo de Lima o la Organización de Estados Americanos. Estos dos foros internacionales le ayudan a legitimar una guerra contra Venezuela y otros países que no quieren obedecerle.



Gimeranez considera que la mano de Washington ha estado detrás del abandono de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que tuvo lugar en 2018 y en 2019 en Ecuador. Esta misma mano contribuyó a la salida de Ecuador y Bolivia de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos y la de Brasil de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).



"Ahora, sus planes parecen dirigirse a separar a la Comunidad del Caribe (Caricom)", escribe el periodista.



Para argumentar sus ideas Gimeranez recuerda cómo el año pasado el presidente estadounidense Donald Trump recibió a los gobernantes de varias naciones que forman parte de la Caricom en Florida. Después de esta cita el portavoz de la Casa Blanca, Hogan Gidley, publicó una nota de prensa en la que comunicó que la Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero priorizaría a los cinco países, cuyos líderes acudieron a Florida para hablar con Trump.



La reciente llegada del secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo a Jamaica también podría formar parte de la estrategia "divide y vencerás" aplicada por Washington. Si bien el diplomático estadounidense arribó a este país para subrayar la importancia de las relaciones de EEUU con el Caribe, la primera ministra de Barbados y presidente de Caricom, Mia Mottley, criticó duramente esta visita.



"Como presidente de Caricom es imposible para mí estar de acuerdo en que mi canciller deba asistir a una reunión con alguien y que los miembros de Caricom no estén invitados. Es un intento de dividir la región", aseveró.



Gimeranez opina que con esta visita Washington buscaba posiblemente reunir los votos necesarios para escalar la tensión con Venezuela y someter a sus intereses a los Estados que forman parte de esta organización internacional. Por ello, el periodista urge a que el Caribe y los países de América Latina muestren más unidad e integración para que "no pase el gigante de las siete leguas".

