Maduro reitera su disposición a negociar directamente con EEUU

19 Enero 2010 - El presidente venezolano, Nicolas Maduro, reafirmó su disposición para entablar negociaciones directas con Estados Unidos.



"Si hay respeto entre los gobiernos, no importa cuán grande sea Estados Unidos, y si hay un diálogo, un intercambio de información veraz, entonces esté usted seguro de que podemos crear un nuevo tipo de relación, una relación de respeto y diálogo genera una situación en la que todos ganan. Una relación de confrontación lleva a una situación en la que todos pierden", dijo en una entrevista con el periódico The Washington Post.



Maduro agregó que preferiría hablar directamente con su homólogo estadounidense, Donald Trump, responsabilizando a sus asesores como el secretario de Estado, Mike Pompeo, por el "fracaso" de la política de la Casa Blanca hacia Venezuela.



"Creo que Pompeo vive en una fantasía. No es un hombre con los pies en la tierra. Creo que Trump ha tenido asesores terribles sobre Venezuela. (El exconsejero de la Casa Blanca para la seguridad nacional) John Bolton, Mike Pompeo, (el representante especial para Venezuela) Elliott Abrams lo han llevado a tener una visión equivocada", señaló.



El presidente venezolano tampoco descartó sostener negociaciones con el líder opositor Juan Guaidó, pero rechazó su demanda de abandonar la silla presidencial.



La crisis política de Venezuela comenzó en enero de 2019 cuando Guaidó se proclamó presidente interino.



Varios países occidentales liderados por EEUU reconocen a Guaidó; mientras que China, Rusia, Turquía y otros estados continúan respaldando a Maduro.



El presidente venezolano acusó a Guaidó de colaborar con los Estados Unidos para derrocar al gobierno en Caracas con el fin de controlar los vastos recursos naturales de Venezuela.

