Jefe del Pentágono se aleja de versión de Trump sobre planes iraníes

El secretario estadounidense de Defensa, Mark Esper. Credito: PL

12 Enero 2020 - El secretario estadounidense de Defensa, Mark Esper, tomó hoy distancia del presidente Donald Trump al afirmar que no ha visto ninguna prueba sobre los planes de un asesinado alto militar iraní de atacar cuatro embajadas norteamericanas.



Trump apuntó que el general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y a quien ordenó matar mediante un ataque con drones en Bagdad hace 10 días, tenía esas intenciones.



De acuerdo con Esper, el mandatario republicano, muy criticado dentro y fuera de suelo estadounidense por la mencionada decisión, no citó una prueba en concreto, y él, agregó, no ha visto ninguna en lo que se refiere a las misiones diplomáticas.



Sin embargo, el titular del Pentágono expuso en un programa de la cadena de televisión CBS que está de acuerdo con Trump en que es probable que los iraníes fueran a atacar las embajadas.



Esos son los puntos más destacados de la presencia norteamericana en un país, añadió.



Primero, Trump manifestó que Soleimani planeaba ataques indefinidos contra objetivos estadounidenses, luego que pretendía destruir la Embajada de Washington en Bagdad, y por último el viernes eludió en una entrevista con la cadena Fox a las cuatro sedes de dicho tipo.



A juicio de Esper, el jefe de la Casa Blanca nunca habló de pruebas en el caso de las embajadas, sino que creía que ese era el plan de Soleimani y recalcó estar en la misma línea con ese análisis.



Diversas personas en Estados Unidos, incluidos legisladores demócratas, cuestionaron el paso dado por Trump, el cual fue calificado de acto de terrorismo por Irán y llevó a la nación persa a responder con un ataque a bases de Iraq donde hay tropas norteamericanas.



Hace dos días, el congresista independiente Justin Amash, quien abandonó en julio último el Partido Republicano, acusó a Trump de mentir o embellecer las cosas con sus criterios sobre Soleimani y las embajadas estadounidenses.