(VIDEO) Elliott Abrams: Una intervención militar en Venezuela "no depende de Guaidó, depende de Trump”

11-01-20.-El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, aseguró en conferencia de prensa este viernes que "todas las opciones están sobre la mesa"."La intervención militar depende del presidente Trump, no de Juan Guaidó", recalcó.De igual forma, hizo referencia a la solución a la crisis política del país.En cuanto al panorama político del país, Abrams afirmó:“nunca vamos a sancionar a nadie porque votó sí o no, eso debería ser un voto democrático. Pero la gente que se presta al régimen como secuaces, a esos los estamos mirando” indicó al referirse al grupo de diputados señalados de haber recibido sobornos por parte de la dictadura para evitar que Juan Guaidó fuese reelecto como presidente del Parlamento.Agregó que "las elecciones parlamentarias no son suficientes para salir de la crisis. Se quiere un gobierno de transición porque no confiamos en Maduro"."La oposición quería negociaciones serias en Barbados y Oslo, pero el régimen no quería colaborar, solo hablaban de cosas ‘pequeñas", acotó.“Como hemos visto en el Medio Oriente, cualquier presidente de los Estados Unidos, si quiere usar la fuerza para defender nuestros intereses nacionales, va a utilizar la fuerza. Francamente no depende de Juan Guaidó, depende del presidente Donald Trump”, expresó el funcionario.