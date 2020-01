(VIDEO) Ministro de Salud: Venezuela mantiene servicios médicos públicos pese a bloqueo y retención de 500 millones de euros

9 Enero 2020 - El impacto negativo a la salud en Venezuela debido al bloqueo financiero imperial ha sido significativo a lo largo de los últimos años, pero el Gobierno Bolivariano logró mejorar en 2019 los servicios médicos a la población pese a la retención de recursos para adquirir medicamentos, equipos e insumos que suman alrededor de medio billón de euros.

"En general son más de 30 mil millones, pero en salud nada más son cerca de 500 millones de euros, dinero que está aprobado por el Presidente, para la salud y que no podemos utilizar porque están retenidos", explicó el ministro Carlos Alvarado, durante una entrevista en el programa 360°, que transmite Venezolana de Televisión (VTV).

"Tenemos un éxito importante…Durante 2019 el presidente Maduro metió un jonrón en el sector salud!", manifestó el ministro Alvarado utilizando la conocida metáfora beisbolística, al mostrar los logros en este sector durante el último año, en comparación con los 4 o 5 anteriores.

"Podemos decir, hoy, que se mantuvieron abiertas las instalaciones de salud en 2019 pese a las dificultades, con limitaciones, pero con servicios abiertos", resumió.

En la red hospitalaria se han registrado más de 113 millones de consultas, de las cuales 19 millones se realizaron en el terreno, casa a casa, con Barrio Adentro y los equipos de salud en la comunidad, los promotores del Parto Humanizado y otros programas.

En 2019 se realizaron más intervenciones quirúrgicas que en los años previos. Además, las alianzas internacionales con naciones amigas y organismos mundiales han permitido que lleguen lotes de insumos importantes en 2019 en mucha más cantidad que en los 5 años anteriores.

Recordó que antes de la aplicación del bloqueo imperial, con ingresos petroleros altos, en Venezuela se despilfarraban muchos recursos, y en el sector salud se desechaban los materiales reusables porque era más fácil comprar afuera. Ahora se han reparado equipos médicos que por falta de repuestos eran desechados o convertidos en chatarra. Incluso el robo de insumos de los hospitales se ha reducido con medidas de control, y aunque no ha desaparecido ese flagelo se ha incrementado la lucha contra las mafias o inescrupulosos que comercian con estos productos.

"Hemos hecho más con menos, hemos ido optimizando los recursos y controlándolos", acotó el ministro.

(Foto Multimedios VTV)

Resistencia ante el bloqueo

Alvarado recordó que de 2015 a 2017, el bloqueo afectó gravemente al sistema público de salud, ocasionando efectos directos, con fallas en el abastecimiento de vacunas y tratamientos contra el cáncer y otras enfermedades crónicas.

En 4 años, la mitad de las empresas transnacionales productoras de medicamentos se retiraron del país, temerosas de las "sanciones" en su contra por parte del gobierno de EE.UU. "Nos quedamos con la mitad de las empresas", dijo, logrando mejorar la producción de medicinas del 5% en que se encontraba el registro a 17 por ciento.

Hasta 25% del talento humano migró del sector público al privado o fue captado en el exterior. La merma provocó déficit de profesionales en el sistema de salud público que se ha ido restableciendo progresivamente. Sin embargo, otros países del mundo se aprovechan de los médicos formados con excelencia en Venezuela

Además, producto de la hiperinflación inducida y la especulación comercial, se incrementaron costos para todos los materiales administrativos, repuestos, bombillos, equipos, ambulancias, insumos en general.

El incremento desproporcionado de los costos hospitalarios por parte de proveedores privados afectó el funcionamiento de los centros hospitalarios, como los gases medicinales que se utilizan para tratamiento de terapias intensivas y quirófanos. Los presupuestos no alcanzaban porque los costos se multiplicaban por mil.

Se sumó además el retiro de empresas monopólicas privadas que prestaban servicios de laboratorios a los hospitales desde hace 30 años, ocasionando reducción o limitaciones en algunos centros de salud.

Por el apagón eléctrico debido al sabotaje electromagnético contra el Guri, en marzo de 2019, más del 30% de equipos médicos se dañaron. No obstante no ocurrió el efecto mortal que la derecha conspiradora pretendía. "El primer día del apagón, el 7 de marzo, anunciaron 98 muertos en Caracas. No hubo ningún muerto, pero había 98 personas en terapia intensiva. Ellos lo calcularon".

(Foto Multimedios VTV)

Medidas de protección:

Gracias a las políticas sociales del Gobierno Bolivariano, se organizaron las Áreas de Salud Integral Comunitaria y reforzaron las Misiones y Grandes Misiones en materia de salud.

El presidente pidió a los organismos competentes relanzar el Sistema Integral de Salud y la Misión Barrio Adentro para el 2020, que es el sistema de salud de la Revolución más cercano a la población. "Nos pidió rescatar y poner estos programas al servicio de la población y las Áreas de Salud Integral Comunitaria".

Igualmente, el rescate de servicios hospitalarios que salvan vidas como cardiología, emergencias, cirugías y demás atenciones operativas para mejorar en el año 2020 mucho más de lo que ya se ha mejorado en 2019.

Se construyen y remodelan centros hospitalarios y de salud en toda Venezuela. Informó como ejemplo, que en un mes, aproximadamente, en Caracas se inaugurará el Hospital de Coche, que experimenta una gran rehabilitación para su puesta en funcionamiento totalmente nuevo.

Tiene terapia intensiva, unidad de quemados, pediatría. "Un hospital que está absolutamente remodelado y esperamos que el Presidente lo inaugure", adelantó Alvarado.

"Tenemos insumos para la salud para dar respuesta en el año 2020, tal como se hizo en 2019 y esperamos que en 2020 sea de mayor éxito para el sector salud y todos los sectores de la economía nacional", resumió el alto funcionario del Ministerio del Poder Popular para la Salud.