Irak pide a EEUU que retire sus tropas del país

10 Enero 2020 - El primer ministro iraquí, Adel Abdul Mahdi, ha solicitado al secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, que envíe a su país una delegación que formule el mecanismo para llevar a cabo la resolución del Parlamento que pide la retirada de las tropas estadounidenses de Irak, según se desprende de un comunicado emitido este viernes del que se hace eco AP.



"El primer ministro dijo que las fuerzas estadounidenses habían entrado en Irak y los aviones no tripulados están volando en su espacio aéreo sin el permiso de las autoridades iraquíes y esto fue una violación de los acuerdos bilaterales", reza el mensaje.



En la misma línea, Abdul Mahdi afirmó que Irak rechaza todas las violaciones de su soberanía, incluyendo el ataque del Pentágono que el pasado jueves acabó con la vida del general iraní Qassem Soleimani en el aeropuerto de Bagdad o el lanzamiento de 22 misiles por parte de Teherán contra bases iraquíes que albergan soldados estadounidenses llevado a cabo este miércoles.



El comunicado revela que la solicitud se produjo durante una llamada telefónica que Pompeo hizo a Abdul Mahdi este jueves por la noche.

Una semana de tensión.

La situación en la región se ha vuelto explosiva desde que el pasado jueves un ataque aéreo lanzado por el Pentágono en Bagdad acabara con la vida de 12 personas, entre ellas Soleimani y el líder de Kataib Hezbolá y de las Fuerzas de Movilización Popular, Abu Mahdi al Muhandis.

Tres días después del asesinato de Suleimani, el Parlamento de Irak aprobó una resolución que pone fin a la presencia de tropas extranjeras en suelo iraquí y les prohíbe "usar su suelo, espacio aéreo o aguas por cualquier razón". En respuesta, el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó con imponer al país árabe "sanciones como nunca antes han visto" en el caso de se concrete una retirada forzada de los militares del territorio iraquí.

Poco después, se difundió una carta del comandante de la misión especial militar de EE.UU. en Irak, William Seely, en la que informaba al jefe del Comando de Operaciones Conjuntas del país árabe sobre la próxima retirada de los efectivos de la coalición internacional liderada por Washington con el fin de su reubicación.

Sin planes de retirada

No obstante, el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, declaró este lunes que "no ha habido ninguna decisión en absoluto de abandonar Irak". Asimismo, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, corroboró que no existen planes de abandonar Irak por parte de Washington.

Por su parte, Abdul Mahdi confirmó un día después que recibió de EE.UU. una misiva sobre la posible retirada de sus tropas del territorio del país árabe, aunque detalló que las versiones en inglés y en árabe no son idénticas, por lo que el Gobierno iraquí ha solicitado explicaciones.

Se estima que actualmente hay en territorio iraquí alrededor de 5 .200 s oldados estadou nidenses. Si EE.UU. retira finalmente sus tropas, pondrá fin a una presencia militar de 17 años en el país árabe. En 2011 Washington ya retiró a sus militares de Irak, pero regresaron en 2014 bajo invitación del Gobierno de Bagdad para que ayudaran a sus fuerzas a combatir al Estado Islámico.