Canciller Arreaza rechaza declaraciones injerencistas de funcionario estadounidense sobre Venezuela

05 Ene. 2020.- El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, rechazó este domingo las declaraciones emitidas por Michael G. Kozak, subsecretario Asistente Interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, de Estados Unidos (EEUU), sobre los asuntos internos de Venezuela.



"Rechazamos el vulgar intervencionismo de la Administración Trump en asuntos internos de Venezuela y sus instituciones. No terminan de entender que somos un país independiente y soberano. Deberían ocuparse del desastre que pretenden provocar con nuevas guerras por petróleo", escribió Arreaza en la red social Twitter.



En otro mensaje, el canciller denunció las reacciones de otros gobiernos "satélites en la región", sobre la situación política actual del país, recalcando que se trata del "mismo guión, falso e injerencista. Sumisión vergonzosa".



Estas afirmaciones se sustentan en los mensajes emitidos por el funcionario estadounidense Kozak, en la referida red social, donde pretende asegurar que Venezuela, tiene en Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional (AN) -en desacato desde 2016- un "presidente Interino"(...) la falsa sesión de la Asamblea Nacional de esta mañana careció de quórum legal. No hubo voto".



Las afirmaciones de Kozak, surgen tras la juramentación este domingo, de la nueva directiva de la AN para el período legislativo 2020-2021, encabezada por Luis Parra (Primero Justicia) como presidente del Parlamento, acompañado por Franklyn Duarte (Copei) como primer vicepresidente de la AN; José Gregorio Noriega (Voluntad Popular) como segundo vicepresidente y Negal Morales (Acción Democrática) como secretario del Parlamento, con el respaldados de 81 votos de los 150 legisladores presentes en el hemiciclo, de los cuales 30 pertenecen a la oposición del país.



Parra sustituye al diputado en desacato Juan Guaidó, a quien denunció por las trabas impuestas para realizar las elecciones, por no alcanzar los votos necesarios para ser reelegido.

