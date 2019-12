Comandante de la Armada iraní: "Se acabó era de correrías de EEUU"

Credito: HispanTV

29 Dic. 2019 - Un notable comandante iraní señala que Estados Unidos debería irse de la región, pues la época de sus incursiones ilegales en la zona ha llegado a su fin.



“Se terminó la era de las correrías de EE.UU. y sus aliados en la región, por lo que deberían retirarse de la zona lo más pronto posible”, ha destacado este domingo el comandante de la Fuerza Naval del Ejército de Irán, el almirante Hosein Janzadi.



En declaraciones realizadas en una rueda de prensa al margen de la maniobra militar conjunta de Irán, China y Rusia, que se desarrolla en el océano Índico, Janzadi ha subrayado que esos ejercicios alegran a los amigos de la República Islámica y a todo país que quiere que la zona sea segura.



No obstante, ha agregado, los que buscan imponer sus agendas desestabilizadoras en la región, como es el caso de Estados Unidos y sus socios, se sienten molestos con dicha maniobra trilateral, denominada ‘Cinturón de Seguridad Naval’.



En esa misma línea, el comandante de la Armada iraní ha remarcado que esos simulacros han reflejado un nuevo aspecto del desarrollo de las relaciones y cooperaciones entre Irán, China y Rusia, al máximo nivel, para blindar la seguridad regional.



Irán invita a países de la región a sumarse a la maniobra ‘Cinturón de Seguridad Naval’



“La seguridad de nuestra zona solo la pueden preservar los países de la región. Invitamos a todos los Estados regionales a que se adhieran a las próximas rondas de esos ejercicios, a esa integridad y a esa coalición regionales”, ha declarado.



El destacado mando castrense persa ha puesto de relieve, asimismo, el fracaso de EE.UU. a la hora de aislar a la República Islámica mediante su política de presiones y amenazas con sanciones.



“En los últimos 40 años, los enemigos intentaron aislarnos a través de múltiples medidas, como la imposición de sanciones, pero hoy en día ellos atestiguan el descalabro de sus inversiones, pues sus embargos han fracasado y no han hecho más que aumentar la integración y la unidad entre las potencias de la región”, ha recalcado Janzadi.



Los Gobiernos de Irán, China y Rusia han recalcado que el mensaje de los ejercicios no es otro que la paz, la amistad y la seguridad, pues estas maniobras buscan aumentar las cooperaciones entre las Armadas de los tres Estados para garantizar la estabilidad de la región.



Al mismo tiempo, dichas maniobras podrían conllevar mensajes indirectos para EE.UU., ya que se realizan en momentos en los que Washington intenta forjar, en vano, una supuesta coalición, so pretexto de proporcionar seguridad marítima cerca de las aguas de Irán.



De acuerdo con la agencia iraní de noticias Fars, los ejercicios podrían ser interpretados como un desafío al poderío militar del país norteamericano. A su vez, la cadena estadounidense Fox News ha indicado que estas maniobras navales envían un claro mensaje a Washington: se enfrentará a un nuevo eje de poder si persiste en su retórica antiraní.

