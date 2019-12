(VIDEO) Lula reconoce esfuerzo de Venezuela ante EEUU

29 Dic. 2019 - El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró este viernes su reconocimiento al Gobierno bolivariano de Venezuela y al pueblo venezolano por su ardua resistencia al bloqueo económico y financiero que ha impuesto Estados Unidos (EEUU), y el intento del retorno de la violencia impuesto por la derecha.



En entrevista para Telesur, el exmandatario les recordó a los venezolanos que solo ellos deben resolver sus problemas y elegir sus gobernantes.



Por otra parte, refirió que no se debe caer en las provocaciones de quienes no respetan la voluntad de las mayorías y buscan desestabilizar al país.



En ese sentido, recordó al comandante Hugo Chavez Frías y otros líderes como Rafael Correa, expresidente de Ecuador, Néstor Kirchner, expresidente de Argentina, Tabaré Vásquez, de Uruguay, entre otros, quienes brindaron a la región grandes logros populares y democracia.



En otro orden, criticó y catalogó como «una vergüenza» a aquellos gobiernos latinoamericanos que se han sometido a la voluntad de EEUU.



Entre los cuales mencionó al de Bolsonaro, que no solo ha atacado a los sectores que demuestran estar en desacuerdo con sus políticas, sino que también se han convertido en aliados de aquellos gobiernos injerencistas que buscan desestabilizar el continente.



«Lo que ocurre en América Latina es una articulación profunda de la extrema derecha liderada por EEUU», dijo.