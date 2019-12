Canciller Arreaza asegura que Elliot Abrams está tratando "desesperadamente" salvar su cargo

20-12-19.-El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, criticó este viernes a través de su cuenta en la red social Twitter las declaraciones del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, en las que afirma que la Asamblea Nacional (AN), es atacada por parte del gobierno para evitar la reelección del jefe del Parlamento, Juan Guaidó.Arreaza comentó que Abrams y el encargado de negocios de EEUU, James Story, "tratan desesperadamente de salvar sus cargos después de un año de fracaso"."Un derroche de anti-diplomacia, frustración y soberbia combinadas. No aprenden lecciones y no extraen moralejas: Venezuela es irrevocablemente libre e independiente", dijo.El canciller venezolano aseguró que los planes del gobierno de EEUU de promover un Golpe de Estado en Venezuela han fracasado.