Colombia pide que Washington juegue papel directo para resolver crisis en Venezuela

20 Dic. 2019 - La nueva canciller de Colombia, Claudia Blum, se reunió con su contraparte de Estados Unidos, Mike Pompeo, en medio de pedidos de Bogotá para que Washington juegue un papel directo para resolver la larga crisis política de Venezuela.



Blum, sostuvo conversaciones con Pompeo en el Departamento de Estado en su primera reunión desde que asumió el cargo el mes pasado.



Colombia ha apoyado firmemente la campaña internacional liderada por Estados Unidos desde enero pasado para propiciar la salida del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, e instalar un gobierno provisional encabezado por el líder parlamentario Juan Guaidó con miras a organizar nuevas elecciones.



Pero casi un año después de que la mayoría de las naciones occidentales y latinoamericanas apoyaran a Guaidó, los esfuerzos de la oposición para tomar el poder han fracasado y Maduro aún goza del apoyo de las fuerzas de seguridad de su país, así como de Cuba, Rusia y China.



En declaraciones a los periodistas antes de la reunión de Blum, el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, dijo que Estados Unidos debería desempeñar un papel directo en las conversaciones entre los venezolanos.



“Creo que si esto realmente va a llegar a algún lado, Estados Unidos tendrá que involucrarse para garantizar que lo que se negocia se convierta en realidad”, dijo.



Expresó que esperaba que el colapso económico de Venezuela, donde los productos básicos estén fuera del alcance de muchas personas, obligaría a Maduro a negociar el próximo año.



“Si mantenemos la presión, se realizarán algunas negociaciones reales y veremos lo que todos queremos, que son elecciones presidenciales libres”, apuntó.



“¿Apoyarán (los venezolanos) a Maduro o no? No lo sabemos. Pero creo que la crisis económica traerá este cambio”, aseveró.



Estados Unidos ha adoptado una línea dura, afirmando que todo diálogo sobre Venezuela debería conducir a la salida de Maduro.



Noruega ha mediado las conversaciones entre los representantes de Maduro y de Guaidó, pero las reuniones se interrumpieron en agosto.



Posteriormente, Maduro sostuvo discusiones a nivel nacional con partidos de oposición marginales, que tanto Guaidó como los países occidentales no consideraron lo suficientemente inclusivas como para ser relevantes.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 394 veces.